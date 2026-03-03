La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados por los usuarios. Y marzo llegó con una muy importante novedad con una de las promociones más usadas por los clientes. Además, continúan los descuentos en gastronomía, ferias, mercados, supermercados, farmacias y librerías.
Cuenta DNI: la importante novedad para marzo en una de las promociones más usadas
Cuenta DNI suma una importante novedad en marzo con una de las promociones más usadas por los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia
Toda la agenda de beneficios de la app Cuenta DNI se puede encontrar desde este lunes 2 de marzo en las cuentas verificadas del Banco Provincia en Instagram, Facebook y X (ex Twitter).
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Cuenta DNI: importantes negocios tendrán un 20% de ahorro de lunes a viernes
En la página web oficial del Banco Provincia se confirmó que una de las promociones más utilizadas por los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI tendrán un 20% de ahorro de lunes a viernes.
La promoción de Cuenta DNI en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible cinco días, con un tope semanal de $5.000. Así, los beneficiarios van a tener más posibilidades para aprovecharlo y alcanzar el tope semanal de descuento.
Por otro lado, en marzo continúan la promoción especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.
Detalles de los beneficios de Cuenta DNI en marzo de 2026
El Banco Provincia ofreció los detalles completos de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo la billetera virtual de Cuenta DNI:
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.