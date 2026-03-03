Cuenta DNI: la importante novedad para marzo en una de las promociones más usadas

Cuenta DNI: importantes negocios tendrán un 20% de ahorro de lunes a viernes

En la página web oficial del Banco Provincia se confirmó que una de las promociones más utilizadas por los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI tendrán un 20% de ahorro de lunes a viernes.

La promoción de Cuenta DNI en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible cinco días, con un tope semanal de $5.000. Así, los beneficiarios van a tener más posibilidades para aprovecharlo y alcanzar el tope semanal de descuento.

Por otro lado, en marzo continúan la promoción especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Detalles de los beneficios de Cuenta DNI en marzo de 2026

El Banco Provincia ofreció los detalles completos de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo la billetera virtual de Cuenta DNI:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.