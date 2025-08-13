Cuatro jóvenes hicieron grafitis para promocionar su música y los multaron con casi $7 millones

grafitis en Ciudad pruebas El abogado del municipio de Ciudad, Lucas Boulin, explicó por qué fueron condenados los jóvenes por pintar grafitis. Foto: Ciudad de Mendoza

Pagar o pintar espacios públicos

Desde el Municipio de Capital indicaron que si los cuatro músicos no pueden pagar la multa por los grafitis, esta instancia se traducirá en trabajos públicos.

En general, lo que se realiza en estos casos, es indicar que los infractores pinten las fachadas de edificios municipales como jardines maternales o bien que restauren muros, bancos o juegos de plazas. La idea es que intercambien esfuerzo por dinero para reparar el daño.

En el caso de estos jóvenes, la gravedad es mayor porque realizaron no una sino una serie de pintadas.

Para esta infracción, las multas estipuladas van desde los $176.000 hasta el $1,3 millones.

grafitis en Ciudad pruebas 2 Los jóvenes grafiteros fueron captados por una cámara de seguridad ubicada en Ciudad. Ciudad de Mendoza

Cómo fueron condenados los jóvenes grafiteros

Los grafiteros fueron condenados por un jurado de siete vecinos en una audiencia pública que se realizó este miércoles en la comuna. El jurado estuvo de acuerdo en que los jóvenes deben reparar el daño, estipulado en el Código de Convivencia Ciudadana (ordenanza 3877/2014).

La coordinadora del jurado, Daniela Juri, solicitó a los vecinos estar alertas por este tipo de situaciones, y si se detectan, lo primero que se debe hacer es solicitar la presencia de un preventor para que labre un acta.

En cuanto al representante municipal, el abogado Lucas Boulín destacó que a la Ciudad de Mendoza le cuesta una cierta cantidad de dinero mantener los espacios públicos en buenas condiciones y que este es un gasto que no le corresponde ni a la comuna ni a los vecinos afrontar, sino que son los que cometieron la infracción los que deben hacerlo.