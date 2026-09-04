Cuántos segundos debemos subir y bajar las escaleras para adelgazar, ganar músculo y mejorar la salud

Subir y bajar escaleras es una de las actividades físicas más sencillas para incorporar al día a día. No requiere equipamiento, gimnasio ni una rutina extensa y permite combatir el sedentarismo mientras se activan diferentes grupos musculares. Además, practicar este ejercicio con frecuencia ofrece beneficios para el corazón y el metabolismo.
El especialista en ejercicio Felipe Isidro, según cita Cuerpo y Mente, destaca que utilizar las escaleras favorece la autonomía personal y representa una herramienta eficaz para modificar los hábitos sedentarios. Según explica, esta actividad también destaca por su relación entre resultados y costo, por lo que tiene un amplio potencial como estrategia de promoción de la salud.
Pocos lo saben: la cantidad de segundos que debemos subir y bajar escaleras por día
El experto sostiene que la cantidad de tiempo necesaria para comenzar a obtener beneficios resulta llamativa. De acuerdo con el especialista, con 60 segundos de subir escaleras a un ritmo cómodo produce efectos positivos, entre ellos una reducción de la glucosa después de comer, además de mejoras en el rendimiento cognitivo, el estado de ánimo y el pensamiento creativo.
Para quienes buscan adelgazar subir escaleras incrementa el gasto energético y exige la participación de músculos de las piernas y los glúteos. La constancia permite convertir esos breves períodos de actividad en un hábito que complementa una alimentación equilibrada y el resto del ejercicio semanal.
Bajar escaleras también tiene un papel importante. El movimiento genera contracciones musculares excéntricas, una modalidad que permite trabajar la fuerza con menor exigencia cardiovascular, menor fatiga y una mayor facilidad para mantener la actividad como parte de la rutina. Por esta razón, resulta especialmente útil para personas que presentan ciertas limitaciones físicas.
La actividad frecuente de este ejercicio también se relaciona con una menor mortalidad cardiovascular y con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Asimismo, ayuda a reducir la incidencia del síndrome metabólico y favorece la salud vascular, incluso en personas con hipertensión.
Las escaleras, además, representan una alternativa accesible para quienes tienen obesidad, ya que su práctica puede realizarse de manera progresiva y adaptarse a la condición física de cada persona. Para empezar, basta con incorporar períodos de un minuto a un ritmo cómodo y aumentar gradualmente la duración y la frecuencia.
En pocas palabras
- Ejercicio: Subir y bajar escaleras es una actividad simple para mejorar la salud y combatir el sedentarismo.
- Beneficios: 60 segundos diarios de escaleras mejoran la glucosa, el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo.
- Salud: La práctica regular reduce riesgos de mortalidad cardiovascular, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.