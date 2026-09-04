Cuántos segundos debemos subir y bajar las escaleras para adelgazar, ganar músculo y mejorar la salud

Para quienes buscan adelgazar subir escaleras incrementa el gasto energético y exige la participación de músculos de las piernas y los glúteos. La constancia permite convertir esos breves períodos de actividad en un hábito que complementa una alimentación equilibrada y el resto del ejercicio semanal.

Este simple ejercicio puede mejorar nuestra salud.

Bajar escaleras también tiene un papel importante. El movimiento genera contracciones musculares excéntricas, una modalidad que permite trabajar la fuerza con menor exigencia cardiovascular, menor fatiga y una mayor facilidad para mantener la actividad como parte de la rutina. Por esta razón, resulta especialmente útil para personas que presentan ciertas limitaciones físicas.

La actividad frecuente de este ejercicio también se relaciona con una menor mortalidad cardiovascular y con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Asimismo, ayuda a reducir la incidencia del síndrome metabólico y favorece la salud vascular, incluso en personas con hipertensión.

Este ejercicio ofrece múltiples beneficios para la salud.

Las escaleras, además, representan una alternativa accesible para quienes tienen obesidad, ya que su práctica puede realizarse de manera progresiva y adaptarse a la condición física de cada persona. Para empezar, basta con incorporar períodos de un minuto a un ritmo cómodo y aumentar gradualmente la duración y la frecuencia.