Cuántos afortunados vieron a The Beatles en su primer show: fueron muy pocos

El 17 de diciembre de ese año, tocaron en el que se considera su primera presentación documentada. Fue en el Casbah Coffee Club de la ciudad de Liverpool, en Inglaterra.

Este lugar distaba mucho de lo que sería el futuro de la banda, ya que se trataba del sótano de una casa familiar y que estaba diseñado para adolescentes. Lo curioso es que pertenecía a la madre de Pete Best, el entonces baterista de The Beatles.

Este club donde tocó la banda por primera vez era pequeño y muy íntimo. En esa presentación, The Beatles estuvo conformada por:

John Lennon (Guitarra y Voz)

(Guitarra y Voz) Paul McCartney (Guitarra, Voz)

(Guitarra, Voz) George Harrison (Guitarra)

(Guitarra) Stuart Sutcliffe (Bajo)

(Bajo) Pete Best (Batería)

los beatles

Pero, a diferencia de lo que muchos creen, no fueron muchas las personas que vieron este debut de The Beatles, ya que en el lugar entraban menos de cien personas y eso suponiendo un lugar totalmente lleno. Meses después comenzarían a tocar en The Carven y a empezar a ser conocidos.

De ese cuarteto, Stuart Sutcliffe dejaría The Beatles en 1961 para dedicarse a su propia carrera y moriría un año después, mientras que Pete Best fue reemplazado por Ringo Starr en 1962. El resto es historia conocida.