The Beatles es la banda de música más popular de la historia. Sobre este cuarteto de Liverpool se han hecho documentales, películas basadas en sus canciones, cintas protagonizadas por sus integrantes, pero sus comienzos fueron iguales que los de muchas otras bandas,
Cuántos afortunados vieron a The Beatles en su primer show: fueron muy pocos
The Beatles es la banda de música más famosa de toda la historia, pero unas pocas personas los vieron tocar en primera presentación
Mucho antes de que The Beatles se presentara en el show de Ed Sullivan y su fama terminara de consolidarse, esta banda inglesa pasó por momentos de poca popularidad, aunque fueron breves y por cambios de integrantes. De hecho, en su primera presentación hubo algunos rostros que no se hicieron tan famosos. Descubre cuántas personas vieron a The Beatles en su primera presentación en vivo.
Cuántas personas vieron a The Beatles en su primer show: fueron muy pocos
A fines de 1960, The Beatles ya existían, aunque todavía no era el cuarteto que se hizo famoso. Sin embargo, ya estaban John Lennon y Paul McCartney.
El 17 de diciembre de ese año, tocaron en el que se considera su primera presentación documentada. Fue en el Casbah Coffee Club de la ciudad de Liverpool, en Inglaterra.
Este lugar distaba mucho de lo que sería el futuro de la banda, ya que se trataba del sótano de una casa familiar y que estaba diseñado para adolescentes. Lo curioso es que pertenecía a la madre de Pete Best, el entonces baterista de The Beatles.
Este club donde tocó la banda por primera vez era pequeño y muy íntimo. En esa presentación, The Beatles estuvo conformada por:
- John Lennon (Guitarra y Voz)
- Paul McCartney (Guitarra, Voz)
- George Harrison (Guitarra)
- Stuart Sutcliffe (Bajo)
- Pete Best (Batería)
Pero, a diferencia de lo que muchos creen, no fueron muchas las personas que vieron este debut de The Beatles, ya que en el lugar entraban menos de cien personas y eso suponiendo un lugar totalmente lleno. Meses después comenzarían a tocar en The Carven y a empezar a ser conocidos.
De ese cuarteto, Stuart Sutcliffe dejaría The Beatles en 1961 para dedicarse a su propia carrera y moriría un año después, mientras que Pete Best fue reemplazado por Ringo Starr en 1962. El resto es historia conocida.