Cuáles son los números de la suerte del jueves 1 de enero, según las predicciones de la numerología

El primer día del año marca un momento bisagra para la numerología ya que se trata de la apertura de un portal místico repleto de vibras que pueden jugar a nuestro favor. En este sentido, dejamos atrás todo lo vivido en 2025 y nos preparemos para recibir el 2026 con buenas energías. Para que esto sea factible, es menester prestar atención a las predicciones plasmadas a través de los números de la suerte.
En este marco, la numerología confeccionó una lista con seis números de la suerte que integra los 12 signos del zodíaco que componen el horóscopo. Estas cifras de la fortuna actuarán como un talismán de la fortuna no solamente para este 1 de enero, sino también para el resto del año.
En otro orden de las palabras, los números de la suerte de hoy podrás usarlos este 1 de enero, pero también en otros momentos del año cuando te sientas abrumado, con energías negativas y con mala fortuna.
Conocé los números de la suerte del 1 de enero de 2026
- Aries: 06, 17, 28, 39, 50, 51
- Tauro: 12, 23, 34, 45, 56, 57
- Géminis: 07, 18, 29, 40, 51, 52
- Cáncer: 01, 12, 23, 34, 45, 56
- Leo: 11, 22, 33, 44, 55, 60
- Virgo: 02, 13, 24, 35, 46, 57
- Libra: 10, 21, 32, 43, 54, 55
- Escorpio: 04, 15, 26, 37, 48, 59
- Sagitario: 03, 14, 25, 36, 47, 58
- Capricornio: 09, 20, 31, 42, 53, 54
- Acuario: 05, 16, 27, 38, 49, 60
- Piscis: 08, 19, 30, 41, 52, 53
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Una vez que identificaste tus números de la suerte, es momento de ponerlos en práctica lo antes posible. Una de las opciones para este nuevo inicio de año consistirá en escribir las cifras de la fortuna en una cinta roja y atarla a una rama de canela. Colocar este amuleto en la puerta de ingreso a tu casa.
Frase motivacional del día
El primer día del año puede ser un momento clave para sanar viejas heridas y dejar rencores en el olvido.