Cuáles son los nuevos requisitos con los que debes cumplir para que Google no cierre tu cuenta

En caso de no volver a reactivarlos, la compañía de Google borrará todos los datos almacenados del correo electrónico de Gmail. Para permanecer en la plataforma, solo deben reactivar su cuenta y podrán seguir utilizando todas las herramientas digitales. En este sentido, el popular sitio de búsqueda señaló: “Si una cuenta de Google no se ha utilizado o no se ha iniciado sesión durante al menos 2 años, podemos eliminar la cuenta y su contenido, incluido el contenido de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) y Google Fotos”.

ST - 2023-11-13T144152.263.jpg

Quienes decidan seguir en Gmail, antes deben esperar a que Google les envíe el correo electrónico para confirmar su reactivación. Esto lo hacen con un fin de seguridad, para asegurarse que la persona que la esté utilizando sea la real y no alguien que lo utilice para fines delictivos. Pues es usual que las cuentas inactivas son favorables para los hackers que las reutilizan para robar datos y realizar extorsiones.