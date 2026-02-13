Cuáles son los beneficios de tomar una infusión de hojas de higo en ayunas

higuera Las hojas de la higuera ofrece distintos beneficios para la salud.

En específico, gracias a su contenido de antioxidantes, estas hojas podrían mejorar la sensibilidad a la insulina, facilitando una regulación más eficiente de los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. Esta propiedad ha convertido a la higuera en una planta medicinal apta para elaborar remedios caseros que pueden complementarse perfectamente con los fármacos (previa consulta médica).

Sumado a esto, una infusión de este tipo beneficia a la salud del corazón. El consumo de los extractos de estas hojas se asocia con la reducción de colesterol y triglicéridos, factores de riesgo críticos para enfermedades cardiovasculares. Asimismo, su influencia positiva en la regulación de la presión arterial contribuye a mantener un sistema circulatorio más saludable.

Más allá del metabolismo, la infusión caliente de hojas de higo en ayunas se utiliza tradicionalmente por su acción expectorante. En cuadros respiratorios leves, ayuda a suavizar la tos y a facilitar la expulsión de flemas, brindando un alivio reconfortante.

beber infusion Una infusión de este tipo será clave en la salud de los pacientes que sufren picos de azúcar en sangre.

En lo que concierne a la elaboración de esta infusión, solo tendremos que reunir entre 5 y 7 hojas de higo y 1 litro de agua. Lavarlas bien para eliminar cualquier residuo y ponerlas a hervir. Cuando alcance el punto de ebullición, bajar el fuego y dejar hervir durante 10 minutos. Transcurrido el tiempo, apagar la llama, tapar y dejar reposar 5 minutos antes de colar. La bebida puede tomarse tibia o caliente.

Finalmente, en lo que respecta a las contraindicaciones, no podrán beber esta infusión de hojas de higo las mujeres embarazadas y lactantes, las personas con enfermedad renal (debido al ácido oxálico) y aquellos que toman medicamentos para la diabetes o diuréticos, dado que puede reducir excesivamente el azúcar en sangre y potenciar efectos diuréticos. Ante cualquier duda, se deberá consultar con el médico de confianza.