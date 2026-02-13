Al momento de despertarnos, cuando estamos pensando qué ingerir, es clave beber un poco de la infusión de hojas de higo. Este hábito en ayunas tiene importantes beneficios para la salud, especialmente en pacientes que sufren picos de azúcar y diabetes. Descubrí por qué se recomienda hacer esto todas las mañanas.
Cuáles son los beneficios de tomar una infusión de hojas de higo en ayunas
Procura beber por las mañanas esta infusión con hojas de higo y así podrás aprovechar todos sus beneficios
Infusión de hojas de higo: para qué sirve beberla en ayunas y cuáles son sus beneficios
En el ámbito de las plantas medicinales, una que generalmente se mantiene oculta, en segundo plano, es el higo. Este ejemplar milenario, reconocido popularmente por su resistencia y sus nulos cuidados de jardinería, oculta un tesoro de la medicina alternativa en sus hojas.
Según informa el medio Gastrolab, beber una infusión de hojas de higo por la mañana (es decir, en ayunas), ofrece distintos beneficios para la salud. La fuente citada sostiene que uno de los atributos más destacados de las hojas de esta planta es su capacidad para influir en el control glucémico.
En específico, gracias a su contenido de antioxidantes, estas hojas podrían mejorar la sensibilidad a la insulina, facilitando una regulación más eficiente de los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. Esta propiedad ha convertido a la higuera en una planta medicinal apta para elaborar remedios caseros que pueden complementarse perfectamente con los fármacos (previa consulta médica).
Sumado a esto, una infusión de este tipo beneficia a la salud del corazón. El consumo de los extractos de estas hojas se asocia con la reducción de colesterol y triglicéridos, factores de riesgo críticos para enfermedades cardiovasculares. Asimismo, su influencia positiva en la regulación de la presión arterial contribuye a mantener un sistema circulatorio más saludable.
Más allá del metabolismo, la infusión caliente de hojas de higo en ayunas se utiliza tradicionalmente por su acción expectorante. En cuadros respiratorios leves, ayuda a suavizar la tos y a facilitar la expulsión de flemas, brindando un alivio reconfortante.
En lo que concierne a la elaboración de esta infusión, solo tendremos que reunir entre 5 y 7 hojas de higo y 1 litro de agua. Lavarlas bien para eliminar cualquier residuo y ponerlas a hervir. Cuando alcance el punto de ebullición, bajar el fuego y dejar hervir durante 10 minutos. Transcurrido el tiempo, apagar la llama, tapar y dejar reposar 5 minutos antes de colar. La bebida puede tomarse tibia o caliente.
Finalmente, en lo que respecta a las contraindicaciones, no podrán beber esta infusión de hojas de higo las mujeres embarazadas y lactantes, las personas con enfermedad renal (debido al ácido oxálico) y aquellos que toman medicamentos para la diabetes o diuréticos, dado que puede reducir excesivamente el azúcar en sangre y potenciar efectos diuréticos. Ante cualquier duda, se deberá consultar con el médico de confianza.