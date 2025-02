Mientras que algunos aprovechan estos días para descansar o celebrar, otros deben ajustar sus horarios laborales o educativos. Saber cuándo aplica cada uno ayuda a planificar mejor las actividades personales y profesionales, evitando malentendidos o contratiempos innecesarios. Te contamos cuál es la diferencia.

Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado

La diferencia entre un día no laborable y un feriado radica en cómo afectan las obligaciones laborales. En un día no laborable, el empleador decide si se trabaja o no, ya que la ley permite esta flexibilidad. Es decir, las empresas pueden optar por continuar con sus actividades normales o dar el día libre a sus empleados, generalmente sin obligación de pagar un extra.