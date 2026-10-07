Cuál es el mejor día de octubre para abonar un árbol frutal, según el calendario lunar

Quienes utilizan el calendario lunar como guía para las tareas de jardinería consideran que este momento resulta apropiado para nutrir los árboles frutales y acompañar procesos relacionados con el crecimiento, la floración y la posterior formación de frutos. La fecha, por lo tanto, se suma a otros cuidados que deben realizarse durante octubre.

Más allá de la fase de la Luna, las condiciones de la tierra también tienen un papel importante al momento de abonar. El suelo debe presentar una humedad equilibrada, ya que una tierra demasiado seca dificulta la incorporación del fertilizante, mientras que un terreno saturado de agua tampoco ofrece las condiciones adecuadas para que los nutrientes lleguen correctamente a las raíces.

La forma de distribuir el abono también requiere atención. No conviene colocarlo directamente junto al tronco. Lo adecuado es esparcirlo alrededor del árbol, en la zona donde se encuentran las raíces que absorben agua y nutrientes. Así, el fertilizante queda disponible en el área donde la planta puede aprovecharlo.

Después de aplicar el abono, un riego moderado ayuda a integrarlo con el sustrato y facilita el desplazamiento de sus nutrientes hacia las raíces del árbol frutal.