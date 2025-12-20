Crean el metal más caro del planeta Tierra: está en manos de una potencia y supera 400 veces al oro

Nació cuando científicos bombardearon átomos en reactores nucleares, forzando a la materia a formar algo que la naturaleza ya no produce de manera espontánea. Así apareció este metal extremadamente raro, inestable y valioso.

Este metal es una de las fuentes de neutrones más intensas conocidas del planeta Tierra, capaz de iniciar reactores nucleares con cantidades diminutas. Unos pocos microgramos pueden desencadenar procesos que otros metales no logran ni en grandes volúmenes. Por eso su precio es casi simbólico, un gramo puede valer decenas de millones de dólares, superando ampliamente al oro.

Metal (2)

Por qué es importante este metal

Este metal forma parte de los actínidos artificiales, una familia de metales creados en condiciones extremas. Su estructura atómica libera energía de forma constante, lo que lo vuelve útil y peligroso al mismo tiempo. Se utiliza para

detectar petróleo, minerales y explosivos, atravesando materiales donde otras tecnologías fallan.

también se ha usado en aplicaciones médicas experimentales y en investigación nuclear avanzada.

Como se dijo anteriormente, no existe en el planeta Tierra yacimientos naturales de californio. Su producción está ligada a reactores nucleares de alta complejidad, durante procesos que pueden durar años. Por eso, durante décadas, Estados Unidos fue el principal, y en algunos momentos el único, país capaz de producirlo, convirtiéndolo en un metal estratégico.