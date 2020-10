Coronavirus: recomiendan más testeos y cuarentenas focalizadas

Bajar el índice de positividad

Uno de los indicadores que demuestran que la pandemia no se está controlando, es el alto porcentaje de positividad en los testeos.

Si usted tiene un índice de positividad del 30% o más, quiere decir dos cosas: en primer lugar que hay gran circulación comunitaria del virus, pero también que no se está testeando lo suficiente Si usted tiene un índice de positividad del 30% o más, quiere decir dos cosas: en primer lugar que hay gran circulación comunitaria del virus, pero también que no se está testeando lo suficiente

López explicó que, si no se hace la suficiente cantidad de test, lo único que se consigue es pasar la curva para adelante, pero no bajar el número de casos.

El médico explicó que la política de testear sólo a la gente que va a consultar y no salir a buscar nuevos casos es como "cazar en un zoológico", es decir, no se sabe realmente donde está el peligro, y no se pueden tomar medidas preventivas al respecto. En cambio, si se testea más, los casos van a aumentar, pero lo que va a bajar es el índice de positividad.

La OSM considera que una comunidad está pudiendo controlar una epidemia, cuando el índice de positividad ronda el 10%. En Argentina el índice de positivad es superior al 60% La OSM considera que una comunidad está pudiendo controlar una epidemia, cuando el índice de positividad ronda el 10%. En Argentina el índice de positivad es superior al 60%

En cuanto a a por qué no se testea lo suficiente, el médico dijo no saber el motivo, aunque destacó el testeo no sólo implica inversión en reactivos, sino en logística, personal y laboratorio.

Cuándo se dará el pico

Consultado acerca de si existe la posibilidad de llegar a un pico, y cuándo se dará, el especialista manifestó que, aunque no se vislumbre por el momento, sí se va a detectar un pico.

En el AMBA se llegó a un pico, y ahora está descendiendo la cantidad de casos, esto es claro. Lo que está sucediendo ahora es que apareció un brote muy significativo en el interior, que representa el 65% de la cantidad total de casos del país En el AMBA se llegó a un pico, y ahora está descendiendo la cantidad de casos, esto es claro. Lo que está sucediendo ahora es que apareció un brote muy significativo en el interior, que representa el 65% de la cantidad total de casos del país

Son cinco las provincias en donde se están dando la mayor cantidad de casos de coronavirus en la actualidad: Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Río Negro.

Si uno cree que esto sólo lo va a arreglar el tiempo, no es así, el tiempo solamente no alcanza. Hay que incrementar la cantidad de testeos Si uno cree que esto sólo lo va a arreglar el tiempo, no es así, el tiempo solamente no alcanza. Hay que incrementar la cantidad de testeos

Bajar el índice de positividad se traduce en la toma decisiones epidemiológicas asertivas, como aislar a los convivientes y casos estrechos, que son los que más contagian en la etapa asintomática. Si se testean, rápidamente se aislan y los brotes se pueden controlar.