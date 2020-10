Sin embargo, las autoridades del municipio encabezadas por el intendente Martín Yeza, solicitaron al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens que se permita el ingreso de turistas a la ciudad el fin de semana largo del 12 de octubre.

En las últimas 24 horas Pinamar sumó 21 nuevos casos de coronavirus, según reportó el municipio, mientras que los datos de la provincia de Buenos Aires indican que ya tiene 803 contagios desde el inicio de la pandemia.

Además, por haber sido contactos estrechos de coronavirus positivos, en Pinamar hay más de 600 personas en cuarentena.

Pinamar, según aseguró el intendente Yeza, posee en su Hospital 8 camas de terapia intensiva con respiradores, para una ciudad con más de 25 mil habitantes, según el Censo de 2010, que ya quedó muy desactualizado y que sólo contempla a Pinamar y no sus alrededores y localidades aledañas que no tienen hospital.

martin-yeza-apoyo-a-mauricio-macri-cuarentena.jpg Martín Yeza quiere que vuelva el Turismo a Pinamar, pese al coronavirus y al colapso del hospital de su ciudad.

Personal de salud del municipio desde hace varios días afirman que están al borde del colapso sanitario debido al continuo crecimiento de casos por coronavirus, que llevó a la provincia de Buenos Aires a bajar a Fase 3 a Pinamar.

Durante la jornada del jueves, el doctor Víctor Rogers, jefe de Terapia del Hospital de Pinamar, confirmó que el distrito tiene todas las camas de terapia intensiva ocupadas.

"En terapia hoy tenemos el cien por ciento de las camas ocupadas. Estamos así. El 90 por ciento de los internados en terapia son de coronavirus", señaló Rogers en declaraciones a RGM Latina 95.9, reproducidas por el sitio entrelineas.info.

El médico responsable de la terapia intensiva de Pinamar dijo que disponen de solo 4 respiradores más pero no alcanza el personal para atender a los pacientes, incluso trabajando en doble turno y sin descanso.

"El recurso humano se está agotando", agregó el doctor Rogers al sitio pinamardiario.com.ar. Y desde Pinamar trabajadores del Hospital aseguran que "sin médicos es imposible que haya verano".

¿Y Villa Gesell?

En tanto, con más habitantes que Pinamar, Villa Gesell confirmó en las últimas 24 horas 5 nuevos contagios, sumando menos de 200 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

La situación de Pinamar preocupa en Villa Gesell, al punto que su intendente, Gustavo Barrera, no ahorró críticas a su colega Martín Yeza.

"No entendieron nada, la situación de Pinamar es crítica", sentenció Barrera en declaraciones a medios locales.

Pese a estos datos, desde Pinamar insisten con la reapertura para el turismo el fin de semana largo del 12 de octubre, como prueba piloto para lo que sería la temporada de verano.

En ese sentido, el secretario de Turismo de Pinamar, Juan Ibarguren, contó que Yeza llamó al ministro nacional Lammens para solicitarle que la apertura de la temporada sea previa a diciembre.

"Necesitaríamos abrir desde el 12 de octubre como prueba piloto y tal vez abrir definitivamente a partir de noviembre, tomando todos los recaudos y con todos los protocolos de bioseguridad", expresó Ibarguren.

"No es sólo una idea de Martín (Yeza) sino de todas las cámaras de Pinamar y Cariló y que sale del Consejo Turístico que se conformó. Todos queremos empezar a reactivar. Necesitamos tener un ejercicio previo a la temporada para aprender los protocolos, sobre todo los hoteles, que todavía no han podido abrir", argumentó el funcionario, en declaraciones que reproduce el sitio entrelíneas.info.