El reconocido estilista de Mendoza Pascual Porco insistió una vez más en que el Gobierno les permita abrir sus salones con todas las medidas de seguridad y protección para no propagar el coronavirus. Dijo que hay muchos peluqueros que por necesidad están trabajando a domicilio, y eso es peligroso por el virus.

Porco dijo a Radio Nihuil que los peluqueros hicieron un protocolo para estar listos para el momento en que los dejen empezar a trabajar. “Nosotros pedimos que nos puedan habilitar bajo todas las normas y condiciones que el Gobierno decida, no queremos salir desaforados a trabajar para contagiarnos o extender la pandemia, si no se puede no salimos”.

Pascual Porco agregó: “En un momento nos igualaron con los odontólogos, pero ellos trabajan de frente con el paciente, nosotros atrás del cliente, nosotros con la boca tapada y el cliente con la boca hacia adelante. Claro que puede haber contagios, pero tenemos todos los cuidados”.

El estilista indicó que el protocolo que presentaron hace más de 15 días fue aprobado en la Nación y que incluso el Gobierno de Mendoza utiliza su protocolo para otras áreas.

El protocolo de los peluqueros indica que se deben mantener aireados y ventilados los salones, el uso de máscaras, barbijos, guantes, delantal, desinfectar antes y después de la atención, desinfectar correctamente las herramientas, entre uno y otro trabajo tomarse 10 o 15 minutos para desinfectar sillones, puertas y demás espacios que se pudieron haber tocado, tener al servicio del cliente alcohol en gel al 70% y hasta 4 personas, entre clientes y peluqueros, en salones de no menos de 40 metros cuadrados.

Además, Porco señaló: “También pedirles a los clientes que tengan barbijo y guantes mientras estén en el salón, que no haya revistas en el sector o cosas que se pasen de mano a mano para evitar contagios. Al darle turno al cliente preguntarle si tiene algún síntoma, hacer controles de temperatura al ingresar al salón. Dar turno a personas de riesgo solamente a esa persona, y si alguien la acompaña, ese acompañante deberá estar en la sala de espera”.

Reiteró que en Mendoza hay 9.000 peluqueros y que muchos de ellos por necesidades económicas, están yendo a domicilio para cortar el pelo y puede que esto provoque una transmisión del virus. Por esto es que insisten en reabrir sus puertas y trabajar con todas las medidas de protección correctas.