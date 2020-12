La estacionalidad

"El virus parece tener algo de estacionalidad. En todo el mundo en el verano hay disminución de casos pero claramente tiene que ver mucho con la conducta de la población. Es claro que influye que en el verano las actividades son al aire libre, en espacios abiertos. Hay menos cercanía entre personas y menos contacto con superficies contaminadas. Es poco el hacinamiento y hay menos reuniones en lugares cerrados. Por eso baja la circulación".

Los aprendizajes

"Aprendimos que no es un virus respiratorio común. Tiene algunas particularidades que no hemos visto en otros virus respiratorios como la afectación multisistémica que provoca. Es capaz de afectar diversos órganos. Pensábamos que era un virus respiratorio que podía producir neumonía y los criterios para considerar casos sospechosos, hisopar y demás eran todos respiratorios. Después fuimos viendo que puede afectar el tubo digestivo, producir diarrea, afectar la mucosa ocular y producir conjuntivitis y hasta puede llegar a órganos profundos como el corazón y la funcíon renal. Empezamos a ver a los deportistas con cardiopatías. Vimos también en los pacientes internados el deterioro de la función renal. Es un virus que afecta cualquier órgano pues su afectación principal es en el endoterio vascular, es decir las arterias y venas que irrigan todo el organismo. No es un simple virus respiratorio. Puede afectar vasos y arterias produciendo mucha trombosis. Esa es una de las características que descubrimos y hoy es uno de los pilares del tratamiento. Por ello la mayor parte de loas pacientes que se internan son anticoagulados. Observamos además que pacientes con cuadros leves han sufrido después ACV o muerte súbita. Son estados protrombóticos. Es decir que el virus provoca trombosis".

Hemos cambiado hábitos. Uno ahora se siente incómodo si sale sin tapabocas o no se lava las manos. Los médicos hemos aprendido en cuanto al tratamiento de la patología al descubrir esto de la trombosis, el uso del corticoide... El manejo de las pacientes mejoró muchísimo Hemos cambiado hábitos. Uno ahora se siente incómodo si sale sin tapabocas o no se lava las manos. Los médicos hemos aprendido en cuanto al tratamiento de la patología al descubrir esto de la trombosis, el uso del corticoide... El manejo de las pacientes mejoró muchísimo

Se transmite más fácil

"Todos los virus mutan y este tiene una mutación relativamente baja que no afecta sus capacidad de provocar daño. Hoy la mutación prevalente es que se transmite más fácil, porque es mayor la capacidad de transmisión".

El pos-covid

"El síndrome pos-covid en algunos pacientes es que quedan con síntomas como cansancio, falta de aire, dolores musculares, una situación invalidante por varios meses. Es multifactorial y hay cosas que desconocemos. Hay personas que tienen intrínsecamente más vulnerabilidad como grupos sanguíneos, o factores genéticos. Aparentemente es menos proclive el grupo de los O Rh negativos pero son sólo teorías. Lo que está claro es el sentido común. Y en ese sentido las personas con niveles deficitarios de vitamina D -hay estudios de investigadores mendocinos- tienen más problemas".

Otros virus

"Están circulando otros virus, como el rinovirus que es similar al covid pero no tiene las mismas complicaciones. Es que se ha corrido la curva porque en invierno nos cuidamos todos. Hay más actividad de los niños al abrirse guarderías y escuelas de veranos. Entonces las infecciones respiratorias comienzan a circular. Se habían demorado".

La experiencia personal

"Sí, me contagié. Fue un covid leve pero tuve el síndrome pos-covid bastante severo. Sufrí muchos dolores musculares, falta de aire durante dos o tres meses, mucho cansancio, me costaba hacer mi vida cotidiana. Tuve niebla mental que es una sensación de no concentración óptima. Ya me recuperé. Me suplementé con vitamina D y con vitamina B1 que es para la niebla mental con efecto muy bueno. Es necesario optimizar los niveles vitamínicos y tener mucha paciencia. Hice ejercicio moderado porque es muy importante no quedarse sedentario por el riesgo de trombosis, mantenerse activo. Hice la vida cotidiana con bastante sacrificio pero después de tres meses quedé como nueva".