Convivió siete años con el cadáver del "amor de su vida" luego de abrir su tumba y reconstruir el cuerpo con cera y alambres

Esto no fue lo más macabro, ya que el cuerpo ya estaba muy deteriorado; él intentó reconstruirlo. Sujetó partes con alambres, utilizó seda, cera y yeso para darle forma, colocó ojos de vidrio y hasta usó perfumes y otros productos para combatir el olor de los restos. Después la vistió, la acomodó en una cama y vivió junto al cadáver durante aproximadamente siete años.

Nadie sabía con certeza qué escondía dentro de aquella casa hasta que los rumores comenzaron a llegar a la familia de Elena y entonces descubrieron lo que había en su cama. En 1940, la hermana de Elena entró en la casa y encontró los restos reconstruidos.

El radiólogo convivió junto al cadáver de Helen Hoyos, cuya imagen se le apareció en sueños antes de conocerla.

La policía detuvo a Tanzler, pero no terminó condenado porque ya había vencido el plazo legal para procesarlo por la profanación de la tumba, así que finalmente el cuerpo de Elena fue recuperado, exhibido durante un breve periodo en una funeraria y finalmente enterrado en secreto para impedir que volviera a ser robado.

Tanzler quedó libre y continuó obsesionado con ella hasta sus últimos años, llegando incluso a fabricar una figura de tamaño real que recordaba a Elena.