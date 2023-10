Continúa la edición 2023 de la Feria Internacional del Libro de Mendoza

► TE PUEDE INTERESAR: Octubre en el Teatro Mendoza: stand up, pop, boleros, ópera y danza

El subsecretario de Cultura, Fabián Sama, celebró la apertura de la feria e invitó a mendocinos y visitantes a disfrutarla: “La gran apuesta es volver a construir una feria entre todos los mendocinos y mendocinas. Está apoyada conceptualmente casi en el 99% de escritores mendocinos, producciones mendocinas, editoriales y librerías mendocinas. La verdad es que los mendocinos acompañan a sus escritores y está demostrado que en el primer día, a las 4 de la tarde, las salas de conferencia se llenaron para ver a estos autores y los que vienen de todas las provincias. En 40 años de democracia, la literatura argentina fue silenciada, los escritores se fueron al exilio, se quemaron millones de libros. Esta feria tiene la voz de las letras y es un homenaje a la narración oral”.

“Están invitados todos. Hay literatura a buenos precios, para chicos, para grandes. Entonces, la verdad es que lo más lindo es esto que vemos, que los mendocinos acompañen a los autores mendocinos que, en tanta soledad, en distancia y con tanto esfuerzo económico, producen sus libros”, añadió el funcionario.

feria del libro-mendoza-2023 (1).jpg Ya se puso en marcha la X edición de la Feria del Libro de Mendoza, esta vez en el Auditorio Bustelo y el Centro de Congresos y Exposiciones.

Este sábado se realizó la presentación y el conversatorio del libro Diario de una Persona Inventada, de Cecilia Pavón. Dentro de la propuesta Mis Primeras Lecturas, Adriana Lescano y Bautista Río presentaron Un Mar para Emilia, libro de Liliana Bodoc.

También se presentó al público la muestra interactiva El Espacio de la Libertad, a cargo de Edelij y la Fundación Liliana Bodoc.

En la Sala Magna, se dio inicio este sábado al Festival Internacional de Poesía con la presentación y lectura de El Pan de la Soledad, de Paula Seufferheld, y Cualquiera Diría que Rezaba, de Alejandra Adi.

En el escenario exterior, hubo lugar para excelentes espectáculos musicales, lo que se suma como atractivo para toda la familia, junto a eventos de literatura infantil, teatro, espacios de inclusión y foodtracks de la Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica.

Lo que viene

El lunes 2, a las 19, se realizará un acto en reconocimiento a narradoras y narradores mendocinos en el Auditorio Ángel Bustelo. Luego, las autoridades provinciales, realizarán el recorrido oficial por la Feria.

La programación completa puede consultarse en: www.mendoza.gov.ar/cultura.

Para este domingo, la actividad será intensa, y esta es la programación:

16: Presentación del libro Autoritarios, taxonomistas, emancipadores. Crítica epistemológica a las pedagogías argentinas a principios del siglo XX, de Leonardo Visaguirre. Sala Cacheuta

16: Presentación del libro: Victoria Ocampo. Los rostros de una humanista. (varios autores), editado por Cristina Viñuela. Modera: Marta Castellino. Sala Uspallata

16: Taller: Introducción al guion cinematográfico, por Tula Heber Iván. Sobre la importancia del Storyline y la sinopsis, el formato y estructura del guión de cine, los plot cinematográficos. Sala Puente del Inca

16: Taller: ¡Qué buen tema!, con Melina Sánchez. Producción de comentarios críticos a partir de letras de canciones. Sala Horcones

16: Presentación de libros de la editorial de Educación Física: Método de enseñanza deportiva, de Juan Manuel Ruiz y Luis Castillo y Prácticas simuladas para la formación de profesionales en la educación Superior y Universitaria, de Rodrigo Flores. Sala Plumerillo

17: -Chanti. Homenaje 20 Años con Mayor y Menor, y la aparición de los últimos libros de la colección de Facu y Café con Leche 10, y Pico Pichón 5. Auditorio Bustelo

17: Un elefante ocupa mucho espacio: instalación artística, junto a la artista visual de la biblioteca Alberdi, Luisa Olguín. Muestra interactiva: El espacio de la libertad, Edelij y Fundación Liliana Bodoc

17.30: Presentación del libro. El Homo economicus que somos, de Leandro Velasco. Sala Cacheuta

17.30: Presentación del libro: De relaciones tóxicas a un vínculo amoroso. El ambiente, los animales y nosotros. Libro coordinado por las doctoras Nora Gorla y Daniela Ferré, del Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción de la Universidad Juan Agustín Mazza. Sala Uspalla

17.30: Presentación del libro: Jóvenes por el clima: un ambientalismo nacional. Por Bruno Rodríguez, Mercedes Pombo, Luz Eggel, Ignacio Villarroya y Candela Ávila. Colección: Las juventudes argentinas hoy. Sala Plumerillo

17.30: Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2023. Edición 10º aniversario. Homenaje a Reyna Domínguez. Presentación de Ricardo Luis Trombino y José Podda. Sala Magna

18: Mis Primeras Lecturas: Un mar para Emilia, libro de Liliana Bodoc. A cargo de Adriana Lescano y Bautista Río. Muestra interactiva: El Espacio de la Libertad. Edelij y Fundación Liliana Bodoc

19: Charla: Nuevos lectores, nuevas comunidades. Un viaje a través de algunas plataformas digitales y nuevos modelos de lecturas, por Juan Manuel Montes y Gisela Lupiañez. Nuevos modelos de lectura a través de la creación de comunidades lectoras que se dan en de las redes sociales y redes. Además se hablará de novelas ligeras japonesas, manga y anime. Sala Horcones.

19: Conversatorio: Mujeres en la trama del Estado, de Claudia Anzorena. A 10 años de su publicación. Una lectura feminista de las políticas públicas, que alcanzó gran repercusión a nivel local y nacional. A punto de cumplir 40 años de democracia, se reúnen a charlar sobre las políticas estatales y los avances realizados desde la publicación del libro en materia de mujeres, género y diversidad. Sala Puente del Inca

19: Presentación del libro: Píldoras mágicas. Cuentos para adelgazar, de Silvana Bondi. Sala Cacheuta

19: Presentación del libro: Presentación de la Antología de narrativa breve. Antonio Di Benedetto. Homenaje a 100 años de su Natalicio. Sala Uspallata

19: -Presentación del libro: La Gran Elvira, de Rosana Palazzi. Sala Plumerillo

19: Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2023. Edición 10º aniversario. Lectura de poemas: Rubén Valle | Cecilia Pavón | Ricardo Luis Trombino. Sala Magna

20: Conversatorio: Tamara Tenembaum. Hablar como se escribe, escribir como se habla: el registro de la oralidad en la narrativa y el ensayo. Modera: Javier Cusimano. Auditorio Bustelo

20: Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2023. Edición 10º aniversario 25 años de La Mesita de Luz: Rubén Valle, Luis Ábrego, Carlos Vallejo, Luis Villalba, Fernando G. Toledo. Sala Magna

20.20: Numismática. Banda emergente que pasea por varios géneros con un eje central en el rock. Escenario Exterior

20.30: Presentación del libro: Reflejos a media luz: secretos monstruos, de Mariana Brito. Certamen Literario Vendimia 2022. Categoría Novela. Ediciones Culturales de Mendoza. Sala Cacheuta

20.30: Lectura del Taller de Narrativa de la Casa de la Cultura de Puchuncaví, Valparaíso, Chile. Sala Uspallata

21: Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2023 Edición 10º aniversario Coro poético: lectura de despedida a cargo de todos los poetas invitados. Sala Magna

21: Poesía del Rock Nacional. Dúo Salinas- Rubi. Integrado por la cantante Cecilia Salinas y el guitarrista Fabricio Rubi, reversionarán las grandes canciones del rock nacional, canciones de gran valor poético, canciones que son parte del imaginario colectivo de lo más exquisito del rock, pasándolas por un tamiz interpretativo refinado y sensible. Escenario Exterior

21.40: -Kush Mama. La banda tiene una propuesta donde el funk y el pop van de la mano. Escenario Exterior

22.30: Dj Uopa Nachi. Con una trayectoria de más de 10 años, marca tendencia con un estilo único basado en la mezcla de varios géneros. Su impronta urbana influenciada por los sonidos retro, muestra la música de una forma muy versátil y ecléctica, donde convergen géneros como hip hop, funk, rock, punk, house y hits desde la década de los '80 hasta la actualidad, cuya energía genera emoción y adrenalina a quienes escuchan y bailan. Escenario Exterior

Las voces de las letras en la Apertura

Entre las charlas más destacadas de la jornada inaugural de este viernes, estuvo la titulada El papel de la inteligencia artificial en la creación literaria, donde Fernando Angeleri y Gisela Lupiáñez abordaron la construcción de mundos y personajes, especialmente en el fantasy. “Nos encanta la Feria del Libro. Es una experiencia increíble participar. Es lo mejor que le puede pasar a una persona apasionada por las letras. Que te den el espacio para compartir tus experiencias o lo que has vivido escribiendo es genial”, comentaron.

"Para utilizar la inteligencia artificial se necesita sí o sí la creatividad del cerebro humano. Sin la persona que está involucrada creativamente no hay arte. La inteligencia artificial jamás va a poder darle la originalidad y el estilo que le da la persona humana", finalizó Angeleri.

Asimismo, se dictó el taller de lectura y escritura de autoras de Argentina y Chile, La cordillera, a cargo de Sabrina Barrego.

feria del libro-mendoza-2023-fernando toledo (1).jpg El periodista, escritor y poeta Fernando Toledo realizó una extensa charla en una de las salas habilitadas para la Feria del Libro 2023.

En la Sala Magna, tuvo lugar la apertura del Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2023. El acto estuvo a cargo de Fernando Toledo, poeta y director del encuentro, quien señaló: "Este año estamos celebrando su década de existencia. Un festival que nació por una necesidad. Creíamos que era necesario instalar una fiesta de la poesía en la tierra de los poetas. Así como es una tierra del vino y tiene su Fiesta de la Vendimia, también es una tierra de poetas y necesitaba su fiesta. Así que en esta ocasión, en esta Feria del Libro, estamos celebrando los diez años de este festival internacional y con la presencia de muchísimos invitados, como siempre, poetas mendocinos, de los más destacados de los que están escribiendo poesía hoy, y también algunos invitados de otras provincias, como Luis Benítez, Bárbara Alí y Rolando Revagliati. También hay un poeta nacido en España y tenemos poetas que vienen de San Juan. Y, por supuesto, celebraciones, homenajes y la lectura de mucha poesía. Cuando la poesía se instala en una feria, no se va nunca más".

De igual forma, se desarrolló una charla abierta sobre las actividades culturales y en particular literarias en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Mendoza, a cargo de Ulises Naranjo.

Alexandra Khoan y Aida Kemelmajer ofrecieron el conversatorio Paternidades en foco, que principalmente fue una mirada desde la psicología del derecho.

El magnetismo de Costa para el cierre de jornada

El Auditorio Bustelo se llenó de público para ver a Costa, quien presentó La contadora a toda Costa, una performance llena de desenfado y picardía, pero con la mirada tierna y sensible que la caracteriza. Charlando con ella resaltó: “Estoy a punto de salir al escenario para presentar mi espectáculo en la Feria Internacional del Libro de Mendoza en el marco de los 40 años de democracia. Es muy gracioso cómo termino en la Feria del Libro. Una vez estaba con mi psicoanalista y a cada cosa que él me decía le respondía con una letra, una canción, un poema. Y en un momento él se cansa y me dice, ¿alguna vez vas a hablar con tus palabras? Porque siempre son palabras de otro", recordó.

Luego continuó la comediante nacida en Córdoba: "Entonces yo le dije: las palabras no son de quien las escribe sino de quien las necesita. Es un placer estar acá celebrando la palabra y contar historias. Hay muy poca gente que cuenta en este momento. Yo vengo a contarles la historia de mi vida con alegría, música y poesía. Y es un espectáculo que yo amo hacer y lo voy a poder hacer siempre. Porque es renovado y es una linda historia”.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza