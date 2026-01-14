Construcción de casa propia en Mendoza: cuánto cuesta construir una de 61 m2 en diciembre

Potenciado por los créditos hipotecarios de distintas entidades, la construcción de casas creció a un número más que considerable, y la provincia de Mendoza es una de las que más se destaca en este aspecto. El m2 es un elemento clave a la hora de hablar de este tipo de proyectos, y el indicador recibió un nuevo e importante aumento en el inicio del 2026.
En enero del 2026, el Colegio de Arquitectos de Mendoza anunció un importante aumento en el m2 de construcción, superando de esta manera la barrera del millón trescientos mil pesos. Este indicador es sumamente importante a la hora de encarar el proyecto de una casa, aunque no contempla cuestiones como el valor de los albañiles.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Construcción en Mendoza: esto cuesta una casa propia de 61 m2 en diciembre
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.355.528,58. El aumento, de poco más del 7.9%, se regirá durante enero, febrero y marzo. El incremento fue más alto de lo esperado
Si una persona opta por iniciar la construcción de una casa propia de 61 m2, el tamaño base, en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta lo que el Colegio de Arquitectos considera para el mes de diciembre, necesitaríamos un total de $82.687.243,38.