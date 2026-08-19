Lo que debía ser una jornada de alegría para una familia de Concepción, en la provincia de Tucumán, se transformó en desconcierto y profunda preocupación. Durante todo el embarazo, tres estudios ecográficos le habían confirmado a una joven de 23 años que esperaba una beba. Sin embargo, minutos después de recibir a su recién nacido en el área de Neonatología del hospital, descubrieron la verdad de la forma menos pensada.
Conmoción en hospital: le dijeron que tuvo una beba, pero al cambiarle el pañal descubrió que era un varón con aritos
Una pareja de padres primerizos vivió un insólito e inquietante episodio en el Hospital Regional de Concepción. Tras nueve meses de gestación y tres ecografías que indicaban una niña, recibieron a un bebé vestido de rosa y con aro
El parto se desencadenó de urgencia debido a un cuadro de bradicardia fetal que ponía en riesgo la vida del bebé. Ante la emergencia, los cirujanos realizaron una cesárea veloz en el Hospital Regional “Dr. Miguel Belascuain” y trasladaron al recién nacido de inmediato a Neonatología sin verificar formalmente el sexo en el quirófano. Cerca de las 13, el personal médico le entregó la criatura a los padres. El bebé vestía las prendas rosas que la familia había llevado al hospital y ya tenía colocados los aritos por parte de la pediatra. Fue recién al retirarle el primer pañal cuando advirtieron que se trataba de un varón.
La denuncia judicial y las pruebas de ADN para cinco bebés
Ante la falta de respuestas claras y el temor de que no fuera un mero error de comunicación sino un posible intercambio de recién nacidos, el padre y el abuelo del bebé radicaron una denuncia penal. De inmediato tomó intervención la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, bajo las directivas del fiscal Gerardo Salas.
Representantes del Ministerio Público Fiscal se apersonaron en el nosocomio y tomaron declaración testimonial a las cirujanas ginecológicas, al personal de identificación y a la enfermera de turno. Para despejar todo tipo de dudas, la Justicia dispuso una medida urgente:
- Estudio genético: Se realizarán pruebas de ADN al hijo de la pareja denunciante y a otros cuatro bebés que nacieron en ese mismo establecimiento durante la misma franja horaria.
- Colaboración de las familias: Las madres de los otros cuatro recién nacidos aceptaron voluntariamente someterse a la toma de muestras de sangre bajo estricto resguardo de la cadena de custodia.
- Peritaje oficial: El procedimiento quedó a cargo del Laboratorio de Genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
El comunicado del hospital y la investigación interna
A raíz del escándalo, las autoridades del Hospital Regional “Dr. Miguel Belascuain” emitieron un comunicado oficial para brindar explicaciones públicas. En la misiva informaron que el nacimiento ocurrió a las 11:45 con un peso de 3,350 kg y admitieron la existencia de un fallo en el proceso:
“El recién nacido fue entregado a su madre con el error de sugerir que el sexo era femenino”, expresaron desde el nosocomio, atribuyendo la falla a un error de comunicación motivado por la prisa de la intervención médica.
La dirección del centro de salud confirmó la apertura de un sumario administrativo interno para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Además, la institución puso las planillas clínicas a disposición de la fiscalía y se ofreció a costear los análisis de ADN en el laboratorio que la familia elija. En tanto, la madre y el niño evolucionan favorablemente a la espera de los resultados genéticos.
En pocas palabras
- Error de Sexo: Un hospital de Tucumán entregó a una pareja un bebé varón confundiéndolo con una niña.
- Investigación Judicial: La justicia inició una causa penal y ordenó pruebas de ADN a cinco recién nacidos.
- Fallo y Sumario: El hospital reconoció un error de comunicación por urgencia y abrió un sumario administrativo interno.