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Conmoción en hospital: le dijeron que tuvo una beba, pero al cambiarle el pañal descubrió que era un varón con aritos

Una pareja de padres primerizos vivió un insólito e inquietante episodio en el Hospital Regional de Concepción. Tras nueve meses de gestación y tres ecografías que indicaban una niña, recibieron a un bebé vestido de rosa y con aro

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Conmoción en hospital: le dijeron que tuvo una beba, pero al cambiarle el pañal descubrió que era un varón con aritos

Conmoción en hospital: le dijeron que tuvo una beba, pero al cambiarle el pañal descubrió que era un varón con aritos

Lo que debía ser una jornada de alegría para una familia de Concepción, en la provincia de Tucumán, se transformó en desconcierto y profunda preocupación. Durante todo el embarazo, tres estudios ecográficos le habían confirmado a una joven de 23 años que esperaba una beba. Sin embargo, minutos después de recibir a su recién nacido en el área de Neonatología del hospital, descubrieron la verdad de la forma menos pensada.

El parto se desencadenó de urgencia debido a un cuadro de bradicardia fetal que ponía en riesgo la vida del bebé. Ante la emergencia, los cirujanos realizaron una cesárea veloz en el Hospital Regional “Dr. Miguel Belascuain” y trasladaron al recién nacido de inmediato a Neonatología sin verificar formalmente el sexo en el quirófano. Cerca de las 13, el personal médico le entregó la criatura a los padres. El bebé vestía las prendas rosas que la familia había llevado al hospital y ya tenía colocados los aritos por parte de la pediatra. Fue recién al retirarle el primer pañal cuando advirtieron que se trataba de un varón.

La denuncia judicial y las pruebas de ADN para cinco bebés

Ante la falta de respuestas claras y el temor de que no fuera un mero error de comunicación sino un posible intercambio de recién nacidos, el padre y el abuelo del bebé radicaron una denuncia penal. De inmediato tomó intervención la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, bajo las directivas del fiscal Gerardo Salas.

Representantes del Ministerio Público Fiscal se apersonaron en el nosocomio y tomaron declaración testimonial a las cirujanas ginecológicas, al personal de identificación y a la enfermera de turno. Para despejar todo tipo de dudas, la Justicia dispuso una medida urgente:

  • Estudio genético: Se realizarán pruebas de ADN al hijo de la pareja denunciante y a otros cuatro bebés que nacieron en ese mismo establecimiento durante la misma franja horaria.
  • Colaboración de las familias: Las madres de los otros cuatro recién nacidos aceptaron voluntariamente someterse a la toma de muestras de sangre bajo estricto resguardo de la cadena de custodia.
  • Peritaje oficial: El procedimiento quedó a cargo del Laboratorio de Genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

El comunicado del hospital y la investigación interna

A raíz del escándalo, las autoridades del Hospital Regional “Dr. Miguel Belascuain” emitieron un comunicado oficial para brindar explicaciones públicas. En la misiva informaron que el nacimiento ocurrió a las 11:45 con un peso de 3,350 kg y admitieron la existencia de un fallo en el proceso:

“El recién nacido fue entregado a su madre con el error de sugerir que el sexo era femenino”, expresaron desde el nosocomio, atribuyendo la falla a un error de comunicación motivado por la prisa de la intervención médica.

La dirección del centro de salud confirmó la apertura de un sumario administrativo interno para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Además, la institución puso las planillas clínicas a disposición de la fiscalía y se ofreció a costear los análisis de ADN en el laboratorio que la familia elija. En tanto, la madre y el niño evolucionan favorablemente a la espera de los resultados genéticos.

En pocas palabras

  • Error de Sexo: Un hospital de Tucumán entregó a una pareja un bebé varón confundiéndolo con una niña.
  • Investigación Judicial: La justicia inició una causa penal y ordenó pruebas de ADN a cinco recién nacidos.
  • Fallo y Sumario: El hospital reconoció un error de comunicación por urgencia y abrió un sumario administrativo interno.
Resumen generado por Thinkindot AI

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