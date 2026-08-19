Conmoción en hospital: le dijeron que tuvo una beba, pero al cambiarle el pañal descubrió que era un varón con aritos

Representantes del Ministerio Público Fiscal se apersonaron en el nosocomio y tomaron declaración testimonial a las cirujanas ginecológicas, al personal de identificación y a la enfermera de turno. Para despejar todo tipo de dudas, la Justicia dispuso una medida urgente:

Estudio genético: Se realizarán pruebas de ADN al hijo de la pareja denunciante y a otros cuatro bebés que nacieron en ese mismo establecimiento durante la misma franja horaria.

Se realizarán pruebas de ADN al hijo de la pareja denunciante y a otros cuatro bebés que nacieron en ese mismo establecimiento durante la misma franja horaria. Colaboración de las familias: Las madres de los otros cuatro recién nacidos aceptaron voluntariamente someterse a la toma de muestras de sangre bajo estricto resguardo de la cadena de custodia.

Las madres de los otros cuatro recién nacidos aceptaron voluntariamente someterse a la toma de muestras de sangre bajo estricto resguardo de la cadena de custodia. Peritaje oficial: El procedimiento quedó a cargo del Laboratorio de Genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

El comunicado del hospital y la investigación interna

A raíz del escándalo, las autoridades del Hospital Regional “Dr. Miguel Belascuain” emitieron un comunicado oficial para brindar explicaciones públicas. En la misiva informaron que el nacimiento ocurrió a las 11:45 con un peso de 3,350 kg y admitieron la existencia de un fallo en el proceso:

“El recién nacido fue entregado a su madre con el error de sugerir que el sexo era femenino”, expresaron desde el nosocomio, atribuyendo la falla a un error de comunicación motivado por la prisa de la intervención médica.

La dirección del centro de salud confirmó la apertura de un sumario administrativo interno para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Además, la institución puso las planillas clínicas a disposición de la fiscalía y se ofreció a costear los análisis de ADN en el laboratorio que la familia elija. En tanto, la madre y el niño evolucionan favorablemente a la espera de los resultados genéticos.