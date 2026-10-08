Conflicto con la DGE por la eliminación del examen de ingreso a la escuela de la IV Brigada Aérea

La repentina decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de suspender la evaluación de ingreso a la Escuela 4-106 "IV Brigada Aérea" provocó gran malestar por parte de la comunidad educativa. La institución de Las Heras, reconocida por ser la única en la provincia que forma técnicos aeronáuticos, comunicó la cancelación del examen 2 días antes de su realización, por lo que la prueba para los ingresantes quedó cancelada.
La medida generó un inmediato reclamo en la Casa de Gobierno y en las puertas del establecimiento, donde familias de los aspirantes y estudiantes de los cursos superiores se organizaron para pedir explicaciones oficiales y exigir que se garantice el nivel académico de la institución.
"Los chicos sintieron una desmoralización total"
En comunicación con radio Nihuil, Laura, madre de un aspirante, relató la angustia que atraviesan los chicos. "Han cambiado intempestiva y arbitrariamente una metodología de más de 3 décadas. Esto implicaría modificar la manera de acceso y la orientación", explicó.
La madre detalló que actualmente hay 200 alumnos anotados para disputar apenas 50 vacantes divididas en 2 cursos, y remarcó el impacto emocional que provocó la suspensión.
"Mi hijo se ha preparado durante todo el año con mucho esfuerzo, todos los días, 3 horas por día. Sus exámenes del pre son excelentes y sintió una desmoralización total cuando le dije que probablemente ya no rinda. No hago alusión a lo económico, hago alusión a lo moral y a la denigración que han tenido los menores", expresó Laura.
El temor por el título técnico y el cambio de orientación
La preocupación de las familias no se limita al proceso de admisión de este año, sino que abarca el futuro de toda la oferta educativa del colegio. Desde la comunidad sostienen que cambiar el sistema de ingreso puede terminar afectando el plan de estudios y la continuidad del título profesional que obtienen los egresados al finalizar el cursado de 6 años.
"No van a ser técnicos aeronáuticos porque lo que va agarrado de la mano de esta decisión es que se cambie la orientación. Ya no solo perjudicaría a los futuros aspirantes, sino a los que están en curso en 2º, 3º y 4º año", advirtió Laura en la entrevista radial.
El reclamo estudiantil y la falta de oportunidades
Los propios alumnos del colegio asumieron un rol activo en la defensa de la institución. Jeremías, estudiante de 5º año y delegado escolar, también habló en el aire de radio Nihuil para explicar la situación.
"La DGE ya sabía de la evaluación de ingreso y deciden eliminarla 2 días antes de que se realice. Se dice que la escuela es discriminatoria, pero siendo la única técnica aeronáutica de Mendoza, si le sacás el examen le estás quitando la posibilidad a todos los chicos del resto de los departamentos de entrar", argumentó.
El delegado explicó que el examen nivelador permite la igualdad de condiciones sin importar la condición económica de cada familia: "La escuela busca a los alumnos que tienen ganas de estudiar y le van a poner ganas, sin importar si tienen más o menos capacidades. Si pueden pagar una profesora la pagan, pero no entran siempre los que pagan; todo lo contrario, entran los que tienen ganas de estudiar y lo hacen".
Por último, Jeremías advirtió sobre las consecuencias directas de aplicar el sistema común de ingreso por cercanía: "Sacando el examen de ingreso, primero entran chicos con CUD, luego hermanos y después por cercanía. Como la IV Brigada Aérea tiene muy pocos bancos, un chico de lejos no podría llegar. Pueden venir a probar gente de Luján, Maipú o Lavalle a ver si entran por sorteo, pero es muy complicado que los acepten".
En pocas palabras
- Suspensión de examen: la DGE canceló el ingreso a la Escuela de la IV Brigada Aérea, de Las Heras, generando protestas de padres y alumnos.
- Reclamo de familias: padres exigen explicaciones por el cambio arbitrario en la modalidad de ingreso, temiendo afectación al título técnico.
- Postura estudiantil: delegados denuncian que la medida perjudica la igualdad de oportunidades y la trayectoria académica de la institución.