Conflicto con la DGE por la eliminación del examen de ingreso a la escuela de la IV Brigada Aérea

La madre detalló que actualmente hay 200 alumnos anotados para disputar apenas 50 vacantes divididas en 2 cursos, y remarcó el impacto emocional que provocó la suspensión.

"Mi hijo se ha preparado durante todo el año con mucho esfuerzo, todos los días, 3 horas por día. Sus exámenes del pre son excelentes y sintió una desmoralización total cuando le dije que probablemente ya no rinda. No hago alusión a lo económico, hago alusión a lo moral y a la denigración que han tenido los menores", expresó Laura.

Familiares y alumnos difundieron imágenes en redes sociales para visibilizar la protesta y convocar a la comunidad educativa.

El temor por el título técnico y el cambio de orientación

La preocupación de las familias no se limita al proceso de admisión de este año, sino que abarca el futuro de toda la oferta educativa del colegio. Desde la comunidad sostienen que cambiar el sistema de ingreso puede terminar afectando el plan de estudios y la continuidad del título profesional que obtienen los egresados al finalizar el cursado de 6 años.

"No van a ser técnicos aeronáuticos porque lo que va agarrado de la mano de esta decisión es que se cambie la orientación. Ya no solo perjudicaría a los futuros aspirantes, sino a los que están en curso en 2º, 3º y 4º año", advirtió Laura en la entrevista radial.

Alumnos de los cursos superiores se movilizaron en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar la prueba niveladora.

El reclamo estudiantil y la falta de oportunidades

Los propios alumnos del colegio asumieron un rol activo en la defensa de la institución. Jeremías, estudiante de 5º año y delegado escolar, también habló en el aire de radio Nihuil para explicar la situación.

"La DGE ya sabía de la evaluación de ingreso y deciden eliminarla 2 días antes de que se realice. Se dice que la escuela es discriminatoria, pero siendo la única técnica aeronáutica de Mendoza, si le sacás el examen le estás quitando la posibilidad a todos los chicos del resto de los departamentos de entrar", argumentó.

El delegado explicó que el examen nivelador permite la igualdad de condiciones sin importar la condición económica de cada familia: "La escuela busca a los alumnos que tienen ganas de estudiar y le van a poner ganas, sin importar si tienen más o menos capacidades. Si pueden pagar una profesora la pagan, pero no entran siempre los que pagan; todo lo contrario, entran los que tienen ganas de estudiar y lo hacen".

Los estudiantes del colegio se sumaron al reclamo con medidas pacíficas para defender el examen de ingreso y la orientación técnica.

Por último, Jeremías advirtió sobre las consecuencias directas de aplicar el sistema común de ingreso por cercanía: "Sacando el examen de ingreso, primero entran chicos con CUD, luego hermanos y después por cercanía. Como la IV Brigada Aérea tiene muy pocos bancos, un chico de lejos no podría llegar. Pueden venir a probar gente de Luján, Maipú o Lavalle a ver si entran por sorteo, pero es muy complicado que los acepten".