Muchos de quienes manejan están acostumbrados a hacerlo automáticamente y dan por supuestos algunos movimientos de tránsito. Sin embargo, no siempre es así, y para evitar que conducir sea inseguro para tu familia y tu auto, hay que saber cuál es la luz correcta para días de lluvia o niebla.
Usar el auto implica tomar decisiones determinantes en cuestión de segundos, especialmente al momento de conducir bajo la lluvia o la niebla. Sin embargo, en algunos casos hay una confusión sobre cuál es la luz adecuada para darle señales de precaución al otro conductor.
Cómo usar las luces del auto cuando hay lluvia o niebla: la costumbre popular que la Ley de Tránsito prohíbe
Manejar en condiciones de visibilidad reducida por la niebla o la lluvia es un desafío para la seguridad vial. En estos casos muchos conductores recurren a un hábito habitual y riesgoso: prender las luces intermitentes o balizas mientras el auto continúa en movimiento.
Aunque casi la mitad de los conductores considera erróneamente que esta maniobra es correcta, se trata de una costumbre equivocada que genera confusión en el camino y contradice lo dispuesto por las normas de tránsito.
La Ley Nacional de Tránsito, en su artículo 47, establece con claridad que las balizas deben utilizarse de manera exclusiva para indicar la detención del vehículo en estaciones de peaje, zonas peligrosas o durante maniobras riesgosas. La razón es que si un auto circula con las balizas encendidas, quienes transitan por detrás no pueden descifrar si la unidad se desplaza a velocidad reducida o si está totalmente frenada sobre la calzada. Ante la imposibilidad de prever el comportamiento del auto que precede, el riesgo de sufrir una colisión se incrementa en cuestión de segundos.
Entonces, para conducir correctamente en estas circunstancias, hay que circular siempre con las luces bajas encendidas y accionar los faros antiniebla en caso de contar con ese equipamiento. Asimismo, hay que evitar el uso de las luces altas, ya que el haz luminoso impacta directamente contra las partículas de agua en suspensión, provocando un efecto rebote que deslumbra al conductor y empeora drásticamente la visibilidad.
Reducir la velocidad, sujetar el volante con ambas manos, incrementar la distancia de seguridad respecto al auto delantero y mantener la atención libre de distracciones dentro del auto son la clave para actuar correctamente en estos casos.
En pocas palabras
- Uso de luces: las balizas intermitentes están prohibidas en movimiento para evitar confusiones viales.
- Normativa: la Ley de Tránsito solo permite las balizas para indicar detención por peligro o peaje.
- Recomendación: circular con luces bajas y faros antiniebla si el auto los posee; evitar luces altas.