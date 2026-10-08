Cómo usar las luces del auto cuando hay lluvia o niebla: la costumbre popular que la Ley de Tránsito prohíbe

Aunque casi la mitad de los conductores considera erróneamente que esta maniobra es correcta, se trata de una costumbre equivocada que genera confusión en el camino y contradice lo dispuesto por las normas de tránsito.

La Ley Nacional de Tránsito, en su artículo 47, establece con claridad que las balizas deben utilizarse de manera exclusiva para indicar la detención del vehículo en estaciones de peaje, zonas peligrosas o durante maniobras riesgosas. La razón es que si un auto circula con las balizas encendidas, quienes transitan por detrás no pueden descifrar si la unidad se desplaza a velocidad reducida o si está totalmente frenada sobre la calzada. Ante la imposibilidad de prever el comportamiento del auto que precede, el riesgo de sufrir una colisión se incrementa en cuestión de segundos.

Las balizas no se deben utilizar para circular con niebla porque los conductores que vienen detrás no podrán saber si el auto que las tiene encendidas está detenido o avanzando.

Entonces, para conducir correctamente en estas circunstancias, hay que circular siempre con las luces bajas encendidas y accionar los faros antiniebla en caso de contar con ese equipamiento. Asimismo, hay que evitar el uso de las luces altas, ya que el haz luminoso impacta directamente contra las partículas de agua en suspensión, provocando un efecto rebote que deslumbra al conductor y empeora drásticamente la visibilidad.

Reducir la velocidad, sujetar el volante con ambas manos, incrementar la distancia de seguridad respecto al auto delantero y mantener la atención libre de distracciones dentro del auto son la clave para actuar correctamente en estos casos.