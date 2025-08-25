Además, el gel de aloe vera contiene compuestos antimicrobianos que pueden ayudar a combatir las infecciones secundarias causadas por la sarna. También proporciona una hidratación profunda, ayudando a la regeneración de tejidos y acelerando el proceso de curación.

Asegurarse de usar gel de aloe vera puro y natural es ideal. Preferentemente, que la planta sea cultivada en tu casa. Los productos comerciales pueden contener aditivos o sustancias tóxicas para las mascotas.

aloe vera El aloe vera puede ser utilizado para eliminar la sarna en tu mascota

Antes de aplicar el gel de aloe vera, realiza una prueba de sensibilidad en una pequeña área de la piel para comprobar que no haya reacciones adversas en tu mascota. También es importante que consultes con un veterinario.

Cómo usar la planta de aloe vera contra la sarna en mascotas

Para su aplicación, hay que extraer el gel fresco de una hoja de aloe vera y aplicarlo suavemente sobre las áreas afectadas con sarna. Para mejores resultados, es recomendable repetir el proceso dos veces al día. El paso a paso que tienes que seguir es el que se muestra a continuación: