Por qué deberías hervir hojas de aloe vera y cuáles son sus beneficios

Esta planta es popular por sus propiedades medicinales que ya se conocían desde los tiempos inmemorables. Su extraordinaria composición es la responsable de sus beneficios: las hojas de este arbusto contienen vitaminas B1, B2, B3, B5, C y E, calcio, magnesio, hierro, aminoácidos, enzimas, saponinas y ácido salicílico. Estos nutrientes la convierten en una planta con un gran poder antioxidante, hidratante, astringente y antibacteriano.

Por qué deberías hervir aloe vera

Si poner a hervir aloe vera en una cacerola con agua, puedes preparar un abono casero para tus plantas. A continuación, te dejamos los ingredientes que necesitas, y el procedimiento a realizar: