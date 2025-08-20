Inicio Sociedad Aloe vera
Por qué deberías hervir hojas de aloe vera y cuáles son sus beneficios

Conoce los usos del aloe vera y aprovecha tu planta al máximo. Aporta beneficios para el cuidado de la piel y el pelo, además de que sirve para cuidar las plantas

Paula García
El aloe vera es una planta con propiedades medicinales. Imagen: Pixabay
El aloe vera es una planta que cuenta con muchísimas propiedades, que pueden ser aprovechadas para el cuidado de la piel, el cabello, entre otros. Pero estos beneficios no se limitan solo a su uso en seres humanos, se pueden aprovechar para el cuidado de otros seres vivos como las plantas.

Esta planta es popular por sus propiedades medicinales que ya se conocían desde los tiempos inmemorables. Su extraordinaria composición es la responsable de sus beneficios: las hojas de este arbusto contienen vitaminas B1, B2, B3, B5, C y E, calcio, magnesio, hierro, aminoácidos, enzimas, saponinas y ácido salicílico. Estos nutrientes la convierten en una planta con un gran poder antioxidante, hidratante, astringente y antibacteriano.

Por qué deberías hervir aloe vera

Si poner a hervir aloe vera en una cacerola con agua, puedes preparar un abono casero para tus plantas. A continuación, te dejamos los ingredientes que necesitas, y el procedimiento a realizar:

  • Una hoja de aloe vera fresca.
  • Procesador de alimentos o licuadora.
  • Colador fino.
  • Frasco con aplicador.
Aprovecha los beneficios de la planta de aloe vera. Imagen: Freepik

Lava y corta una hoja de aloe vera. Con un cuchillo, retira los bordes espinosos y la piel de la hoja para extraer el gel transparente. Coloca el gel en el procesador de alimentos o licuadora, agrega una taza de agua y mezcla hasta obtener una solución homogénea. Luego, pon a hervir la mezcla durante cinco minutos, y agrega media taza de agua.

Espera que se enfríe y coloca el líquido en un frasco con spray para facilitar su uso. Puedes aplicar este abono una vez por semana o cada 15 días. El aloe vera aporta nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, promoviendo un crecimiento saludable de las plantas. Además, fortalece las raíces y favorece la floración.

Usos del aloe vera

  • Loción para quemaduras: puedes aplicar el gel del aloe vera puro sobre la quemadura. Sus propiedades humectantes y refrescantes aliviarán el dolor y además ayudará a regenerar los tejidos dañados de tu piel y a evitar que te peles.
  • Enjuague bucal: si tienes llagas o ampollas en la boca puedes aplicar el gel natural de esta planta sobre la herida o preparar un enjuague con él. Conseguirás que cicatricen mucho antes y te calmará el dolor.
Utiliza las propiedades del aloe vera y prepara abono para tus plantas. Imagen: Pexels

  • Mascarilla anti-caspa: combina el gel de aloe con aceite de coco o de oliva y masajea tu cuero cabelludo con esta mascarilla. Deja actuar al menos diez minutos y enjuaga con agua. No solo combates la caspa sino que consigues un cabello más fuerte.

