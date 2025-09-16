Cómo usar agua oxigenada para eliminar hongos y mal olor en los pies

Antes que nada, es necesario decir que el agua oxigenada tiene propiedades antimicrobianas y desinfectantes que ayudan a cumplir con este objetivo. Explicado de otra manera, tienes que saber que esta solución libera oxígeno al entrar en contacto con la piel, generando un efecto antimicrobiano que daña los hongos.

Es necesario aclarar que, para que este tratamiento sea eficaz, se recomienda utilizar agua oxigenada al 3%, ya que concentraciones mayores de este elemento pueden dañar la piel.

Lo primero que tienes que hacer es mezclar esta cantidad de agua oxigenada con agua tibia en un recipiente amplio, tan amplio que permita sumergir ambos pies.

Después debes remojarlos en un período de entre 20 y 30 minutos, asegurándote que todo el líquido se introduzca entre los dedos y sobre las uñas de los pies.

Por último, sécalos completamente con una toalla limpia, prestando especial atención a los espacios que hay entre los dedos. Sucede que este es el lugar en donde mayor cantidad de hongos se alojan.

agua oxigenada, beneficios Los malos olores en los pies pueden ser eliminados a través del uso del agua oxigenada.

Repite el procedimiento varias veces durante varias semanas hasta notar una mejora visible en la piel. De esta manera, evitarás la aparición de hongos y los malos olores en tus pies.

3 remedios caseros para los hongos y malos olores en los pies

Además del agua oxigenada, puedes utilizar otros remedios caseros para eliminar a los hongos y los malos olores en los pies. Siempre es recomendable consultar con un especialista para evitar posibles alergias y complicaciones, siendo los siguientes tres los más populares: