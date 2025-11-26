Cómo quitar una astilla del dedo con aceite y una jeringa: el eficaz truco

astilla en el dedo (1) Las astillas clavadas son objetos que se incrustan debajo de la piel. En general, son pequeños trozos de madera, pero también puede haber astillas de vidrio, metal y plástico.

El eficaz truco para sacar una astilla con aceite y una jeringa

El aceite, ya sea de oliva, coco o incluso aceite para bebés, actúa como lubricante natural. Ayuda a ablandar la piel, reduce la fricción y permite que la astilla se deslice hacia afuera con mayor facilidad. La jeringa, por su parte, genera un pequeño efecto de succión que remueve el fragmento atrapado sin dañar la piel.

El paso a paso es sencillo. Primero haz una limpieza previa para no infectar la zona y que la piel se ablande. Lave bien el área con agua tibia y jabón. Después aplica el aceite colocando una o dos gotas sobre la zona afectada y masajea suavemente durante unos segundos.

truco para quitar una astilla en el dedo El truco para quitar una astilla solo requiere unas gotas de aceite y una jeringa.

Ahora es el turno del uso de la jeringa. Tenés que utilizar solo el cilindro con el émbolo colocando la punta de la jeringa sobre el lugar donde está la astilla y presione ligeramente contra la piel para lograr un buen sello.

Por último succiona tirando del émbolo hacia atrás con suavidad. La presión negativa hará que la astilla se desplace y se desprenda sin tironeos. Si la astilla ya sobresale, puede retirarse fácilmente con una pinza. Luego, aplique alcohol o agua oxigenada para desinfectar.

Este truco con aceite y jeringa es la opción ideal porque no requiere fuerza ni provoca dolor, es ideal para niños o para quienes temen usar agujas y pinzas. Con paciencia, buena higiene y un poco de presión controlada, la astilla se desprende sola y el dedo vuelve a la normalidad en pocos minutos.