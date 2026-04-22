Cómo quitar el olor a humedad de los repasadores utilizando un chorrito de vinagre y un poco de bicarbonato

repasador Descubrí cómo limpiar tus repasadores en pocos minutos.

El vinagre, gracias a su acidez natural, es sumamente efectivo para disolver acumulaciones de grasa y restos de jabón viejo que quedan atrapados en las fibras. Por su parte, el bicarbonato actúa como un potente agente neutralizador de partículas aromáticas. Al trabajar en conjunto, estos ingredientes no solo eliminan la suciedad invisible, sino que también suavizan los tejidos, devolviéndoles una textura agradable y libre de químicos agresivos.

El procedimiento para lavar los repasadores sucios y quitar el olor a humedad consiste en sumergir los trapos de la cocina en un balde con agua caliente y una taza de vinagre blanco. Luego, espolvorear dos cucharadas de bicarbonato de sodio y dejar reposar por al menos 30 minutos para que la reacción química penetre en el tejido.

repasadores Con este truco, los repasadores quedarán como recién comprados.

Tras el remojo, realizar un enjuague exhaustivo y tenderlos al sol. Los rayos UV funcionan como un desinfectante natural adicional que termina de erradicar cualquier patógeno resistente que haya quedado adherido en la tela de los repasadores.

Finalmente, para mantener una cocina saludable, se recomienda renovar y lavar los trapos de uso cotidiano cada dos días. En casos específicos, como tras la manipulación de carne cruda, lo ideal es utilizar papel descartable o lavar el repasador de inmediato para evitar la contaminación cruzada.