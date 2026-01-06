Cómo preparo un barniz casero con solo 4 ingredientes para mejorar los muebles del hogar

mueble de madera y decoracion Con una mano de barniz puedes cambiar la apariencia de los muebles del hogar.

En este contexto, te enseñamos cómo preparar un barniz casero de calidad para poder mejorar la decoración de casa. A continuación, compartimos los ingredientes que necesitas y los pasos a seguir.

Ingredientes

Dos cucharadas de aceite de coco.

Una cucharada de cera de abeja rallada.

Una cucharada de jabón blanco neutro y rallado.

Tres cucharadas de agua caliente.

Proyectos de bricolaje

Para comenzar a preparar barniz casero tienes que colocar la cera de abeja y el aceite de coco en un recipiente que resista al calor, puede ser una olla o cacerola. Lleva a baño María y calienta a fuego bajo hasta que ambos ingredientes se derritan por completo, mezcla suavemente para lograr una base homogénea.

Una vez que la mezcla se encuentre líquida, suma el jabón blanco rallado o cortado en trozos pequeño para que sea más fácil de disolver. Revuelve de manera constante hasta que se integre bien y no queden grumos. Este ingrediente es clave porque ayuda a emulsionar el barniz y mejora su adherencia.

Retira del fuego y agrega el agua caliente de a poco, sin dejar de mezclar. Con el paso de los minutos, te vas a dar cuenta que la textura se vuelve más cremosa y ligeramente espesa. Si quieres un acabado más fluido, puedes agregar unas gotas extra de agua.

pincel barniza un mueble de madera Antes de barnizar, limpia el mueble para quitar la tierra y la suciedad.

Deja la mezcla reposando unos minutos hasta que entibie. Ahora puedes aplicar el barniz con pincel suave sobre la superficie deseada, en capas finas. Al secar, deja un brillo natural y una película protectora flexible. Cabe destacar que es importante limpiar previamente el mueble o el elemento que quieras barnizar.

Para un mejor resultado, deja secar al menos 12 horas antes de manipular el objeto. Si buscas más brillo o protección, puedes dar una segunda mano una vez que la primera esté completamente seca, eso lo elige cada uno.