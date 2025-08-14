Cómo limpiar y desinfectar la escobilla del baño para que no tenga mal olor

La escobilla es uno de los elementos más sucios de la casa y del baño, ya que lo usamos para remover materia fecal o otros elementos del inodoro y del bidet.
La escobilla es uno de los elementos más sucios de la casa y del baño, ya que lo usamos para remover materia fecal o otros elementos del inodoro y del bidet.
En muchos casos, la escobilla también es empleada para quitar hongos y moho en los azulejos del baño, y si no la limpiamos y desinfectamos bien, la misma puede adquirir feo olor e incluso el mismo se esparcirá por el ambiente.
El primer paso es colocar la escobilla del baño en un balde con abundante agua hirviendo. La misma ayudará a que se aflojen los restos de materia fecal y otros elementos.
A continuación, retira el agua sucia y cambiala por agua nueva (caliente). Suma en el balde detergente, lavandina y un poco de desinfectante para piso. Deja que la escobilla se impregne de estos productos por al menos unos 15 minutos, y a continuación tira el agua sucia.
En caso de que sea necesario, puedes volver a repetir estos pasos hasta que la escobilla esté limpia. A continuación te aconsejamos dejar la escobilla secando al sol, ya que si la vuelves a colocar en su base estando húmeda, la misma se llenará de hongos y moho.
Por otro lado, para limpiar el portaescobillas necesitas rociarlo también de cualquier desinfectante y dejarlo reposar unos diez minutos. Enjuaga igualmente con agua caliente y deja que se seque por completo.
Cuando la escobilla esté limpia, te aconsejamos rociarla con algunas gotas de aceite esencial (del aroma que prefieras), y coloca unas gotas en la base de la misma. De esta manera, la escobilla tendrá un olor agradable, y cuando la uses para limpiar el inodoro y el bidet, la misma despedirá un aroma placentero.
Consejo extra: para lograr una limpieza diaria de la escobilla, te recomendamos rociar el interior del portaescobilla con producto desinfectante y dejarla allí mismo por unos minutos. De esta forma, podremos mantener diariamente la escobilla limpia.