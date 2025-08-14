Cómo limpiar y desinfectar la escobilla del baño para que no tenga mal olor

Escobilla baño (2) Escobilla baño.

A continuación, retira el agua sucia y cambiala por agua nueva (caliente). Suma en el balde detergente, lavandina y un poco de desinfectante para piso. Deja que la escobilla se impregne de estos productos por al menos unos 15 minutos, y a continuación tira el agua sucia.

En caso de que sea necesario, puedes volver a repetir estos pasos hasta que la escobilla esté limpia. A continuación te aconsejamos dejar la escobilla secando al sol, ya que si la vuelves a colocar en su base estando húmeda, la misma se llenará de hongos y moho.

Por otro lado, para limpiar el portaescobillas necesitas rociarlo también de cualquier desinfectante y dejarlo reposar unos diez minutos. Enjuaga igualmente con agua caliente y deja que se seque por completo.

Baño escobilla Escobilla baño.

Cuando la escobilla esté limpia, te aconsejamos rociarla con algunas gotas de aceite esencial (del aroma que prefieras), y coloca unas gotas en la base de la misma. De esta manera, la escobilla tendrá un olor agradable, y cuando la uses para limpiar el inodoro y el bidet, la misma despedirá un aroma placentero.

Consejo extra: para lograr una limpieza diaria de la escobilla, te recomendamos rociar el interior del portaescobilla con producto desinfectante y dejarla allí mismo por unos minutos. De esta forma, podremos mantener diariamente la escobilla limpia.