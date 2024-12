La mayoría de los baños, en el sector de la ducha, cuentan con una cortina de plástico para que no se escape el agua, en caso de que no exista una mampara. Esta cortina, que va acompañada de una de tela o simplemente ataja el agua de la ducha sola, puede llegar a acumular moho, luciendo un aspecto muy desagradable, por lo que no hay mejor opción que usar un buen método para limpiar.