Como lavar correctamente las bombachas, según los expertos

¿Cómo se lavan correctamente las bombachas?

Cuando la bombacha o la ropa interior está recién comprada, la misma debe lavarse al menos una vez (se recomienda 3 veces), para que los poros de las telas se abran y puedan absorber correctamente.

Se aconseja colocar la bombacha o la prenda de ropa interior en una bolsa de lavado, ya que de esta forma se protege a la prenda de enganchones y posibles roturas de elásticos o hilos.

En cuanto al lavado, se aconseja primero enjuagarla (luego de haberla usado), no hace falta refregar. Luego podrás lavarla a mano ya que el lavarropa puede disminuir su vida útil, ya que el centrifugado rompe la membrana impermeable.

Evita usar productos como lavandina o amoníaco. Te aconsejamos usar siempre agua fría y cualquier jabón. No uses suavizantes. Cuelga la prenda a la sombra. No guardes las bombachas húmedas, ya que podrás generar mal olor y hongos.

En caso de querer quitar una mancha, te aconsejamos usar jugo de limón o vinagre (diluido con un poco de agua). En este caso si te aconsejamos colocar la prenda al sol, ya que ayudará a remover las manchas y los malos olores.

Deja en remojo la bombacha en agua (después de haber impregnado la mancha con limón o vinagre) y luego escurre bien. Repite todas las veces que sean necesarias para eliminar las manchas.