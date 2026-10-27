Cómo es la nave de SpaceX que busca aterrizar en la Luna junto a los astronautas de la NASA

El vehículo con el que la empresa de Elon Musk busca concretar el descenso de astronautas en la superficie lunar es la versión HLS (Human Landing System) de la nave Starship de SpaceX. La empresa de Elon Musk y NASA apuestan por la computación espacial para avanzar en la exploración lunar.
La apuesta de SpaceX para el regreso tripulado a la Luna
Seleccionada por la NASA como uno de los pilares clave del programa Artemis, esta gigantesca estructura de acero inoxidable representa un cambio de paradigma en la arquitectura espacial por su capacidad de carga, reutilización integral y volumen habitable.
A diferencia del histórico módulo Apolo de dimensiones reducidas, la Starship HLS ofrecerá a la tripulación un espacio de varios pisos con áreas de trabajo, laboratorios y ascensores internos para descender a la superficie de la Luna.
La clave técnica: el desafío del reabastecimiento en órbita
Para que una nave del tamaño de Starship logre escapar de la gravedad terrestre y viajar hacia la Luna con la masa necesaria para alunizar y despegar, SpaceX debe resolver uno de los mayores desafíos de la ingeniería moderna: la transferencia de combustible en el espacio.
- El concepto de depósito orbital: la nave Starship HLS no puede despegar hacia la Luna con los tanques llenos desde la Tierra debido al peso del combustible. Por ello, la compañía debe lanzar primero una nave depósito (depot) a la órbita baja terrestre.
- Múltiples lanzamientos de naves cisterna: un número indeterminado de Starships tipo cisterna (tankers) deberán despegar en rápida sucesión para transferir cientos de toneladas de metano y oxígeno líquido criogénico al depósito orbital.
- Carga final y vuelo lunar: una vez recargada la Starship HLS en el espacio, la nave se acoplará con la cápsula Orión de la NASA para recibir a los astronautas y emprender la trayectoria de inyección trans-lunar.
- Gestión del propelente criogénico: uno de los mayores retos técnicos que supervisa la NASA es evitar la ebullición y pérdida del combustible (boil-off) por la radiación solar mientras la nave permanece en órbita esperando completar la carga.
La integración operativa con la NASA
En la fase operativa final, la cápsula Orión transportará a la tripulación desde la Tierra hasta la órbita lunar. Allí se acoplará con la Starship de SpaceX, permitiendo que dos astronautas trasladen su equipo a la nave gigante para descender al polo sur de la Luna.
Una vez completada la misión en la superficie, la Starship despegará para devolver a los tripulantes a la Orión, asegurando el retorno seguro hacia la Tierra.
En pocas palabras
- Starship HLS: la nave de SpaceX adaptada por la NASA para el programa Artemis.
- Reabastecimiento en órbita: desafío técnico clave para la transferencia de combustible en el espacio.
- Integración operativa: la Starship HLS alunizará tripulaciones transportadas por la cápsula Orión de la NASA.