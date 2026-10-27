Cómo es la nave de SpaceX que busca aterrizar en la Luna junto a los astronautas de la NASA

Starship HLS será la nave de SpaceX adaptada por la NASA para el programa Artemis. EFE/ SpaceX.

La clave técnica: el desafío del reabastecimiento en órbita

Para que una nave del tamaño de Starship logre escapar de la gravedad terrestre y viajar hacia la Luna con la masa necesaria para alunizar y despegar, SpaceX debe resolver uno de los mayores desafíos de la ingeniería moderna: la transferencia de combustible en el espacio.

El concepto de depósito orbital: la nave Starship HLS no puede despegar hacia la Luna con los tanques llenos desde la Tierra debido al peso del combustible. Por ello, la compañía debe lanzar primero una nave depósito (depot) a la órbita baja terrestre.

la nave Starship HLS no puede despegar hacia la con los tanques llenos desde la Tierra debido al peso del combustible. Por ello, la compañía debe lanzar primero una nave depósito (depot) a la órbita baja terrestre. Múltiples lanzamientos de naves cisterna: un número indeterminado de Starships tipo cisterna (tankers) deberán despegar en rápida sucesión para transferir cientos de toneladas de metano y oxígeno líquido criogénico al depósito orbital.

un número indeterminado de Starships tipo cisterna (tankers) deberán despegar en rápida sucesión para transferir cientos de toneladas de metano y oxígeno líquido criogénico al depósito orbital. Carga final y vuelo lunar: una vez recargada la Starship HLS en el espacio, la nave se acoplará con la cápsula Orión de la NASA para recibir a los astronautas y emprender la trayectoria de inyección trans-lunar.

una vez recargada la Starship HLS en el espacio, la nave se acoplará con la cápsula Orión de la para recibir a los astronautas y emprender la trayectoria de inyección trans-lunar. Gestión del propelente criogénico: uno de los mayores retos técnicos que supervisa la NASA es evitar la ebullición y pérdida del combustible (boil-off) por la radiación solar mientras la nave permanece en órbita esperando completar la carga.

La integración operativa con la NASA

En la fase operativa final, la cápsula Orión transportará a la tripulación desde la Tierra hasta la órbita lunar. Allí se acoplará con la Starship de SpaceX, permitiendo que dos astronautas trasladen su equipo a la nave gigante para descender al polo sur de la Luna.

Una vez completada la misión en la superficie, la Starship despegará para devolver a los tripulantes a la Orión, asegurando el retorno seguro hacia la Tierra.