El insólito detalle de una escalera que le costó una condena de $115.000.000 a una iglesia evangélica

Esa omisión técnica resultó determinante para el pronunciamiento judicial. El magistrado concluyó que la ausencia de los regatones de caucho o topes de seguridad en los extremos de apoyo favoreció el deslizamiento abrupto sobre la superficie del piso.

Asimismo, el tribunal remarcó que la congregación religiosa no acreditó haber brindado instrucciones básicas, controles de estabilidad ni advertencias sobre el uso del implemento, descartando cualquier tipo de imprudencia o culpa por parte de la víctima, quien únicamente se encontraba prestando asistencia desinteresada a la comunidad.

Cirugía con material de osteosíntesis y un 30% de incapacidad

El impacto contra el piso provocó daños corporales de consideración. El damnificado sufrió una fractura compleja en uno de los huesos del pie, cuadro que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia en la que los cirujanos traumatólogos debieron implantarle material de osteosíntesis para alinear y fijar las piezas óseas afectadas.

El proceso postoperatorio demandó prolongados meses de inmovilización absoluta y kinesiología. La pericia médica oficial incorporada a la causa determinó que el hombre quedó con secuelas físicas irreversibles, dificultades para la marcha normal y limitación para esfuerzos, fijando una incapacidad física permanente del 30%. En su demanda, el afectado acreditó además haber tenido que costear en soledad los medicamentos, traslados y tratamientos iniciales ante la falta de asistencia económica inmediata de los responsables del establecimiento.

El detaLle faltante en una escalera le costó a una iglesia evangélica más de 100 millones de pesos (Imagen generada con IA)

Cómo se calculó la indemnización de $115 millones

Al momento de definir el monto de la reparación integral, el juez Alarcón tomó como parámetro los ingresos laborales que percibía el damnificado al momento del hecho, cruzándolos con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil para garantizar la actualidad económica del crédito.

La sentencia estructuró la indemnización de $115.000.000 considerando los siguientes conceptos:

Incapacidad física sobreviniente: El menoscabo permanente en la aptitud laboral y funcional del damnificado a partir del 30% dictaminado por los peritos médicos.

El menoscabo permanente en la aptitud laboral y funcional del damnificado a partir del 30% dictaminado por los peritos médicos. Daño extrapatrimonial: La compensación moral y anímica por los padecimientos, el dolor quirúrgico y la alteración de su proyecto de vida.

La compensación moral y anímica por los padecimientos, el dolor quirúrgico y la alteración de su proyecto de vida. Gastos médicos y farmacológicos: El reintegro de las sumas afrontadas de su propio bolsillo durante el proceso de internación y curaciones.

El reintegro de las sumas afrontadas de su propio bolsillo durante el proceso de internación y curaciones. Tratamientos futuros: La cobertura económica prevista para sesiones de rehabilitación y eventuales intervenciones que demande la lesión ósea en los próximos años.

Pese a la contundencia de la resolución de primera instancia, la iglesia evangélica apeló el fallo judicial en busca de revertir la responsabilidad civil atribuida, por lo que el expediente deberá ser revisado por la Cámara de Apelaciones provincial para definir la sentencia definitiva.