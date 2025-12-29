Cómo disimular las patas de gallo usando maquillaje: truco para suavizar la mirada

Todo lo que tienes que hacer es aplicar una crema de contorno de ojos o sérum con ácido hialurónico antes del maquillaje. La piel deshidratada acentúa las líneas, mientras que una buena base hidratante las rellena visualmente.

Otra de las opciones es la de utilizar una prebase específica para ojos con pigmentos perlados. Estos productos dispersan la luz y rellenan los surcos, haciendo que las arrugas sean menos visibles antes de aplicar el color.

No apliques el corrector directamente sobre las arrugas. Aplícalo un poco más abajo de la zona crítica y difumínalo hacia los laterales con los restos que queden en la brocha o esponja. Esto evita que el producto se acumule y "se cuartee" en los pliegues.

maquillaje ojos (1).jpg Menos es más: el uso mínimo del maquillaje puede disimular las arrugas en los ojos.

Cuidado con el exceso. Ya que el polvo en gran cantidad puede resecar la piel y marcar mucho más las líneas de expresión. Otras cosas a evitar son el uso del glitter, como también el de las sombras.

A qué edad aparecen las patas de gallo

Las patas de gallo suelen aparecer a partir de los 30 o 35 años, coincidiendo con la disminución de la producción de colágeno y elastina. Sin embargo, no hay un número fijo en esto y lo cierto es que depende de cada persona.

De hecho, este tipo de arrugas pueden comenzar a esbozarse desde los 25 años debido a gesticulaciones repetidas (sonreír, entrecerrar los ojos) o factores ambientales como la exposición solar.