Las patas de gallo son arrugas finas y horizontales que aparecen en las esquinas externas de los ojos, extendiéndose hacia las sienes, y representan uno de los problemas estéticos más comunes. Para eliminarlas o disimularlas, muchas personas recurren al uso del maquillaje, aunque lo cierto es que hay que hacerlo correctamente.
Cómo disimular las patas de gallo usando maquillaje: truco para suavizar la mirada
Para eliminar las arrugas de los ojos, puedes recurrir a sencillos consejos de maquillaje. Descubre cómo realizarlo, en la nota
Sucede que, muchas veces, el maquillaje puede ser altamente perjudicial y lograr el efecto contrario en tus ojos. Por eso, debes prestar atención a los consejos repetidos por especialistas.
Cómo eliminar las patas de gallo usando un poco de maquillaje
Al contrario de lo que habitualmente se cree, la clave para disimular las patas de gallo con maquillaje no es cubrir, sino suavizar la textura mediante la hidratación y el uso mínimo de producto.
Todo lo que tienes que hacer es aplicar una crema de contorno de ojos o sérum con ácido hialurónico antes del maquillaje. La piel deshidratada acentúa las líneas, mientras que una buena base hidratante las rellena visualmente.
Otra de las opciones es la de utilizar una prebase específica para ojos con pigmentos perlados. Estos productos dispersan la luz y rellenan los surcos, haciendo que las arrugas sean menos visibles antes de aplicar el color.
No apliques el corrector directamente sobre las arrugas. Aplícalo un poco más abajo de la zona crítica y difumínalo hacia los laterales con los restos que queden en la brocha o esponja. Esto evita que el producto se acumule y "se cuartee" en los pliegues.
Cuidado con el exceso. Ya que el polvo en gran cantidad puede resecar la piel y marcar mucho más las líneas de expresión. Otras cosas a evitar son el uso del glitter, como también el de las sombras.
A qué edad aparecen las patas de gallo
Las patas de gallo suelen aparecer a partir de los 30 o 35 años, coincidiendo con la disminución de la producción de colágeno y elastina. Sin embargo, no hay un número fijo en esto y lo cierto es que depende de cada persona.
De hecho, este tipo de arrugas pueden comenzar a esbozarse desde los 25 años debido a gesticulaciones repetidas (sonreír, entrecerrar los ojos) o factores ambientales como la exposición solar.