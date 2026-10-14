Cómo destapar el fregadero de la cocina en simples y pocos pasos

1/2 taza de bicarbonato de sodio.

1 taza de vinagre blanco (o vinagre de manzana).

1 litro de agua hirviendo.

Un tapón o paño húmedo.

El fregadero de la cocina suele taparse con restos de comida y detergente. Canva

Antes de aplicar cualquier producto, retira con un vaso o esponja el exceso de agua acumulada en la bacha para que los ingredientes actúen directamente en el desagüe. Introduce media taza de bicarbonato de sodio por el orificio del fregadero, asegurándote de que baje por la tubería.

A continuación, vierte lentamente la taza de vinagre blanco sobre el bicarbonato. La mezcla comenzará a hacer espuma inmediatamente. Cubre la entrada del desagüe con un tapón o un trapo húmedo para concentrar la efervescencia hacia abajo. Permite que la reacción trabaje durante 15 a 20 minutos. Vierte cuidadosamente un litro de agua hirviendo para arrastrar los residuos ablandados por la mezcla.

El fregadero puede destaparse con pocos ingredientes y elementos. Canva

Si el agua aún corre con dificultad, el bloqueo puede ser mecánico. Apoya el desatascador de goma (sopapa) cubriendo totalmente el orificio del fregadero, añade un poco de agua para sellar el vacío y realiza movimientos de bombeo firmes hacia arriba y hacia abajo durante 30 segundos para expulsar el tapón de suciedad.

Para poder prevenir que el fregadero se tape nuevamente, te aconsejamos colocar siempre un colador en el desagüe para atrapar restos de comida y semillas. El aceite cocinado se solidifica al enfriarse en las cañerías, atrapando otros residuos. Es recomendable juntarlo en una botella plástica para reciclar. Vierte agua caliente con detergente desengrasante una vez por semana para evitar la acumulación progresiva de materia grasa.