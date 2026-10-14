Cómo destapar el fregadero de la cocina en simples y pocos pasos

Un fregadero obstruido es uno de los problemas más comunes de la cocina. Este sitio suele acumular restos de comida, aceites y residuos de detergente en las tuberías suele ralentizar el paso del agua o bloquearlo por completo, generando malos olores y molestias diarias.
Por suerte existen algunos trucos para poder limpiar el fregadero de manera sencilla y ecológica para desatascar la bacha en pocos minutos.
¿Cómo limpiar el fregadero de la cocina?
Ingredientes y materiales
- 1/2 taza de bicarbonato de sodio.
- 1 taza de vinagre blanco (o vinagre de manzana).
- 1 litro de agua hirviendo.
- Un tapón o paño húmedo.
Antes de aplicar cualquier producto, retira con un vaso o esponja el exceso de agua acumulada en la bacha para que los ingredientes actúen directamente en el desagüe. Introduce media taza de bicarbonato de sodio por el orificio del fregadero, asegurándote de que baje por la tubería.
A continuación, vierte lentamente la taza de vinagre blanco sobre el bicarbonato. La mezcla comenzará a hacer espuma inmediatamente. Cubre la entrada del desagüe con un tapón o un trapo húmedo para concentrar la efervescencia hacia abajo. Permite que la reacción trabaje durante 15 a 20 minutos. Vierte cuidadosamente un litro de agua hirviendo para arrastrar los residuos ablandados por la mezcla.
Si el agua aún corre con dificultad, el bloqueo puede ser mecánico. Apoya el desatascador de goma (sopapa) cubriendo totalmente el orificio del fregadero, añade un poco de agua para sellar el vacío y realiza movimientos de bombeo firmes hacia arriba y hacia abajo durante 30 segundos para expulsar el tapón de suciedad.
Para poder prevenir que el fregadero se tape nuevamente, te aconsejamos colocar siempre un colador en el desagüe para atrapar restos de comida y semillas. El aceite cocinado se solidifica al enfriarse en las cañerías, atrapando otros residuos. Es recomendable juntarlo en una botella plástica para reciclar. Vierte agua caliente con detergente desengrasante una vez por semana para evitar la acumulación progresiva de materia grasa.
En pocas palabras
- Fregadero: se explica cómo destapar el fregadero de la cocina con ingredientes caseros y pasos sencillos.
- Ingredientes: se detalla el uso de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua hirviendo para desatascar las tuberías.
- Prevención: se recomienda usar un colador y evitar verter aceite caliente para mantener el desagüe libre de obstrucciones.