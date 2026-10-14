Bélgica crea una tecnología capaz de recuperar más de 100.000 toneladas de escombros para construir nuevas obras

Una vez limpios, los materiales atraviesan equipos de cribado que los separan según el tamaño de sus partículas. El resultado son cinco productos. Dos tipos de arena limpia y tres clases de áridos, que pueden destinarse a diferentes aplicaciones dentro de la construcción. Uno de los aspectos más relevantes de la tecnología es su capacidad para recuperar las partículas finas.

Bélgica revoluciona la construcción con reciclaje de materiales

En los sistemas tradicionales, el hormigón demolido suele triturarse para obtener grava y materiales de relleno, pero las fracciones más pequeñas, mezcladas con tierra o impurezas, pueden resultar más difíciles de aprovechar.

Con este tratamiento, parte de esos recursos puede volver a utilizarse en carreteras y nuevas obras e incorporarse, cuando cumple los requisitos técnicos correspondientes, a mezclas de hormigón fresco. Antes de su comercialización, los materiales recuperados pasan por controles de calidad internos y externos.

Tras las primeras semanas de pruebas, Hublet informó que la instalación había alcanzado un rendimiento operativo equivalente al 90% de su capacidad teórica.