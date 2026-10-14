Cuántas cucharadas de sal gruesa se necesitan para eliminar babosas y caracoles de las plantas

Durante los días de alta humedad, lluvias estacionales o cambios de clima, es muy común que las babosas y caracoles invadan las plantas de la casa. Estos moluscos suelen devorar brotes tiernos, hojas y tallos en cuestión de pocas horas, dejando tu huerta o patio visiblemente deteriorados.

Las babosas y los caracoles pueden dañar severamente tus plantas.

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El éxito de este método radica en la reacción química y física que se produce al contacto directo o cercano con los moluscos, ya que las babosas y caracoles están constituidos principalmente por agua y requieren mantener su cuerpo húmedo para desplazarse.