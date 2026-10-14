Cuántas cucharadas de sal gruesa se necesitan para eliminar babosas y caracoles de las plantas

Dentro de las alternativas naturales más consultadas para erradicar las plagas en el hogar, existe un truco infalible que destaca por su sencillez, bajo costo y contundente eficacia: el uso estratégico de la sal gruesa para proteger cada planta de tu jardín.
Durante los días de alta humedad, lluvias estacionales o cambios de clima, es muy común que las babosas y caracoles invadan las plantas de la casa. Estos moluscos suelen devorar brotes tiernos, hojas y tallos en cuestión de pocas horas, dejando tu huerta o patio visiblemente deteriorados.
Por qué funciona la sal gruesa contra las plagas del jardín
El éxito de este método radica en la reacción química y física que se produce al contacto directo o cercano con los moluscos, ya que las babosas y caracoles están constituidos principalmente por agua y requieren mantener su cuerpo húmedo para desplazarse.
La sal gruesa absorbe rápidamente la humedad de su piel por un proceso de ósmosis, provocando un colapso físico inmediato en la plaga.
Al colocar los granos de sal en puntos clave, se genera una frontera física que los moluscos se niegan a cruzar, protegiendo las especies vegetales sin interferir en su crecimiento natural.
Cuántas cucharadas usar y paso a paso para aplicarlo
Para asegurar la efectividad del cebo sin poner en riesgo la salud del suelo ni de las raíces de cada planta, es fundamental seguir las cantidades precisas:
- La dosis justa: basta con utilizar entre 2 y 3 cucharadas de sal gruesa por cada maceta o especie del jardín que busques resguardar.
- Formar un anillo de protección: espolvoreá las cucharadas en forma de círculo alrededor del tallo, manteniendo siempre una distancia de al menos 10 a 15 centímetros respecto al centro de la tierra para evitar que el sodio penetre en las raíces.
- Ubicación clave: también podés colocar las dosis sobre los bordes de las macetas, canteros de piedra o zócalos donde habitualmente sospeches que hay tránsito de estas plagas.
En pocas palabras
- Sal gruesa: es un remedio casero efectivo y de bajo costo para eliminar babosas y caracoles.
- Mecanismo de acción: la sal absorbe la humedad de los moluscos por ósmosis, causándoles un colapso físico.
- Aplicación: se recomienda usar 2-3 cucharadas alrededor de las plantas, formando un anillo de protección.