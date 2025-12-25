Cómo desintoxicar tu casa de energías luego de Navidad con un sahumerio y especias

Las fiestas navideñas suelen dejar algo más que regalos, platos por lavar y recuerdos familiares, peleas. También generan cúmulos de emociones, tensiones y cansancio que muchas personas interpretan como “energías pesadas” dentro de la casa. Por eso, hay que hacer una limpieza de los ambientes con sahumerios y especias.
Más allá de lo espiritual, este hábito tiene un efecto real para ventilar, ordenar y crear un clima de calma y concentración dentro de casa luego del ajetreo navideño.
¿Por qué limpiar energéticamente después de Navidad?
Durante las reuniones familiares siempre hay discusiones, conversaciones intensas, preocupaciones económicas de fin de año, estrés por la organización y emociones que no siempre se expresan o que renacen por las fechas. Y aunque no se nota, todas esas energías quedan atrapadas en tu casa y se acumulan.
El ritual de limpieza energética funciona como cierre simbólico y como preparación para el nuevo año, ayuda a soltar lo que ya no sirve y a crear un clima más liviano en casa. En las tradiciones populares recomiendan ingredientes fáciles de conseguir:
- Sahumerio de sándalo: asociado a la calma mental.
- Incienso: se usa para “elevar” el ambiente y aportar claridad.
- Canela: especia vinculada a la prosperidad y el buen ánimo.
- Clavo de olor: se emplea para proteger y “cortar” energías densas.
- Laurel seco: símbolo de renovación (se quema en pequeñas hojas).
- Cáscara de naranja seca: aporta aroma cálido y sensación de alegría.
Cómo hacer la limpieza energética
- Abrí ventanas y puertas.
- Encendé el sahumerio.
- Esperá a que haga humo suave. No es necesario saturar el ambiente.
- Recorré la casa en sentido horario.
- Pasá por cada habitación, especialmente entradas, pasillos y rincones.
- Quema un poco de canela, clavo o laurel sobre un plato resistente al calor.
- Agradecé y visualizá.
- Mientras caminás, pensá en lo que querés dejar atrás y en lo que deseás atraer: paz, armonía, descanso.
- Terminá en la puerta principal dejando que el humo salga, como símbolo de cierre del ritual.