Cómo desintoxicar tu casa de energías luego de Navidad con un sahumerio y especias

Más allá de lo espiritual, este hábito tiene un efecto real para ventilar, ordenar y crear un clima de calma y concentración dentro de casa luego del ajetreo navideño.

¿Por qué limpiar energéticamente después de Navidad?

mesa navideña En Navidad puede haber discusiones o climas tensos que luego quedan atrapadas en la energía de la casa.

Durante las reuniones familiares siempre hay discusiones, conversaciones intensas, preocupaciones económicas de fin de año, estrés por la organización y emociones que no siempre se expresan o que renacen por las fechas. Y aunque no se nota, todas esas energías quedan atrapadas en tu casa y se acumulan.