Cómo cuidar el árbol frutal en invierno: tres reglas de oro que sí o sí tenés que implementar

El árbol frutal debe cuidarse de manera específica en invierno.

La segunda sugerencia consiste en proteger al árbol frutal de los roedores. En invierno, algunos animales suelen dañar la corteza de los troncos buscando alimento. Para prevenir estos ataques, se deben revestir las bases con mallas de metal o coberturas protectoras específicas.

Estos son los cuidados del árbol frutal en invierno.

Por último, quien tenga un árbol frutal en casa deberá estar atento a la presencia de plagas que atentarán contra el bienestar de la especie. Durante el invierno, la vulnerabilidad de estas especies ante el ataque de hongos e insectos dañinos suele incrementarse de forma notable. Por este motivo, es fundamental realizar revisiones diarias o semanales en busca de anomalías.

Asimismo, la aplicación de tratamientos preventivos, como los sulfatos, debe programarse estratégicamente en invierno. El consejo de jardinería pasará por hacerlo antes de que comience la floración y una vez concluida la cosecha. Esto debe realizarse preferiblemente en días secos y sin viento, para maximizar la efectividad en el árbol frutal y evitar que la lluvia lave el producto.