Cómo ahuyentar los insectos del jardín y la casa con estos remedios caseros

En primavera y verano, la proliferación de insectos en la casa, incluso en el jardín, trae más que un dolor de cabeza. Es por eso todo el mundo debería conocer algunos remedios caseros para ahuyentarlos temporalmente o para siempre, de manera definitiva.
La presencia de insectos se multiplica cuando las altas temperaturas se hacen presentes. Esto se debe a que la mayoría de los bichos, encuentran estas condiciones como ideales para la reproducción y también para encontrar alimentos.
Insectos más frecuentan en la casa y jardín
Entre los insectos qué más se encuentran en la casa y en el jardín, son:
- Moscas
- Mosquitos
- Hormigas
- Polillas
- Cascarudos
- Chinches
- Arañas
- Avispas
- Insectos voladores
Estos son los remedios caseros que uno puede preparar y se destacan por ser naturales y muy efectivos:
Insectos en la casa y jardín: remedios caseros para ahuyentarlos
El sitio español generali.es, asesor del hogar con todo tipo se consejos, recomienda varios remedios caseros para ahuyentar los insectos de manera definitiva:
- Comprar inciensos naturales hechos a base de aceites esenciales. Estos son muy efectivos para repeler los insectos, sobre todo en ambientes húmedos como la cocina y el baño.
- Fabricar una botella atrapa insectos. Es muy fácil y efectiva. Se toma una botella de plástico de 2 litros, se le corta la parte superior, se agrega una mezcla de azúcar y limón en su interior se vuelve a tapar, pero con la parte del cuello de la botella al revés, siendo una trampa mortal para los insectos.
- Otra muy buena opción es colocar cáscara de cítricos (limón, naranja o pomelo) junto a la puerta de la casa o ventana. Los insectos odian las esencias de los cítricos.
- Hervir un puñado de hojas de laurel, dejarlas secar y colocarlas en cajones de la habitación o cocina. También se pueden machacar y crear un repelente muy potente para rociar donde uno crea conveniente.
- Las velas aromatizadas con citronella son altamente efectivas. Amenizan la casa y espantan los insectos de una manera efectiva.
- Clavo de olor y lavanda, en pequeñas macetas, con muy potentes contra los insectos.
- Se puede elaborar una solución de ajo para pulverizar. Se hierven algunas cabezas de ajo con agua, para luego rociar las periferias de la casa. Los insectos se alejarán notablemente.
- El vinagre de manzana es un enemigo perfecto para moscas y mosquitos. Se aplica con un pulverizador.