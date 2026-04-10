Colocar enjuague bucal en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al aplicar este truco casero, no solo estás perfumando el dispositivo, sino que estás realizando una limpieza profunda en zonas donde el ojo no llega, como las tuberías caseras o la parte del tambor.

lavarropas, truco casero.jpg Este truco casero puede llevar la limpieza de tu lavarropas a otro nivel.

Por qué recomiendan colocar enjuague bucal en el lavarropas

Muchos usuarios se preguntan por qué un producto diseñado para la higiene oral terminaría dentro de un electrodoméstico. La respuesta reside en sus componentes. La mayoría de los enjuagues bucales contienen alcohol y agentes antisépticos como el eucaliptol y el timol.