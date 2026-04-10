A pesar de que de la función del lavarropas es limpiar, el interior de la máquina suele convertirse en un refugio para bacterias, restos de jabón y moho. Por eso, hay que hablar de un método que está ganando popularidad en cada casa: el uso de enjuague bucal para desinfectar el tambor.
Colocar enjuague bucal en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Con este truco casero, evitarás problemas en tu lavarropas y llevarás el lavado de tu ropa a otro nivel. Todos los detalles, en la nota
Al aplicar este truco casero, no solo estás perfumando el dispositivo, sino que estás realizando una limpieza profunda en zonas donde el ojo no llega, como las tuberías caseras o la parte del tambor.
Por qué recomiendan colocar enjuague bucal en el lavarropas
Muchos usuarios se preguntan por qué un producto diseñado para la higiene oral terminaría dentro de un electrodoméstico. La respuesta reside en sus componentes. La mayoría de los enjuagues bucales contienen alcohol y agentes antisépticos como el eucaliptol y el timol.
Justamente, son estos elementos caseros los que tienen una misión clara dentro del lavarropas: eliminar gérmenes y bacterias en ambientes húmedos.
Implementar este hábito en tu casa tiene ventajas directas. Primero, prolongás la vida útil del lavarropas al evitar la corrosión por acumulación de suciedad. Segundo, garantizás que tu ropa realmente salga limpia.
Este truco casero es una alternativa rápida y eficaz para quienes buscan soluciones prácticas sin recurrir a químicos industriales agresivos. ¿Estás listo para probarlo en tu casa?
Paso a paso: cómo realizar este truco casero en casa
- Seleccioná el producto adecuado: es fundamental usar un enjuague bucal transparente (sin colorantes) para evitar cualquier riesgo de manchas en futuros lavados.
- La medida justa: verté media taza de enjuague en el compartimento destinado al jabón líquido o directamente en el tambor vacío.
- Ciclo de lavado: iniciá un programa de lavado corto. Si tu máquina permite el uso de agua tibia, los resultados serán aún más efectivos, ya que el calor ayuda a desprender los residuos de suavizante pegados.
- Ventilación final: una vez terminado el proceso, secá la goma de la puerta y dejala abierta para que circule el aire.