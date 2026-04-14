Colocar cinta en la cámara de la computadora: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Estos programas pueden activar la cámara de video y capturar imágenes o sonido sin que el usuario lo note. Al colocar una barrera física, como cinta adhesiva o un post-it, se anula el beneficio del ataque.

mark zuckerberg.jpg Zuckerberg es uno de los que realiza este hábito.

Incluso figuras de la talla de Mark Zuckerberg o exdirectores del FBI han admitido realizar esta práctica de seguridad. Las razones son claras:

Prevención de extorsión: el robo de imágenes privadas es una de las formas más comunes de ciberchantaje.

el robo de imágenes privadas es una de las formas más comunes de ciberchantaje. Privacidad en el hogar: con la computadora presente en dormitorios o salas de estar, un descuido o un micrófono/cámara activo por error puede exponer situaciones familiares íntimas.

con la computadora presente en dormitorios o salas de estar, un descuido o un micrófono/cámara activo por error puede exponer situaciones familiares íntimas. Fallo de los permisos: muchas aplicaciones solicitan acceso a la cámara al instalarse y, a veces, continúan activas en segundo plano por errores de programación o vulnerabilidades del sistema.

Cómo realizar correctamente este truco casero

Si bien cualquier cinta sirve, lo ideal es usar cinta de papel (masking tape) o protectores deslizantes plásticos diseñados para tal fin. Se desaconseja el uso de cintas con pegamentos fuertes que puedan dejar residuos en la cámara de la computadora.

Como puedes ver, el hecho de tapar la cámara es un paso fundamental para recuperar el control sobre quién puede, y quién no, asomarse a tu vida privada a través de la pantalla.