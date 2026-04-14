En la era del trabajo remoto y las constantes videollamadas, la computadora se ha convertido en una ventana abierta al mundo, pero también en un riesgo potencial para tu intimidad. Ahora, una práctica que antes era de película ha comenzado, poco a poco, a ganar una inesperada popularidad.
Colocar cinta en la cámara de la computadora: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
El hecho de colocar una cinta en la cámara de la computadora puede darte beneficios ante una situación poco pensada
Se trata del robo de datos a través de la cámara de esta herramienta, como también del riesgo de ser observado sin consentimiento sigue siendo una amenaza real conocida como camfecting.
Para qué sirve tapar la cámara de la computadora con cinta
El objetivo principal es neutralizar el accionar de los RAT (Remote Access Trojans), un tipo de malware que permite a un atacante tomar el control total de tu computadora de forma remota.
Estos programas pueden activar la cámara de video y capturar imágenes o sonido sin que el usuario lo note. Al colocar una barrera física, como cinta adhesiva o un post-it, se anula el beneficio del ataque.
Incluso figuras de la talla de Mark Zuckerberg o exdirectores del FBI han admitido realizar esta práctica de seguridad. Las razones son claras:
- Prevención de extorsión: el robo de imágenes privadas es una de las formas más comunes de ciberchantaje.
- Privacidad en el hogar: con la computadora presente en dormitorios o salas de estar, un descuido o un micrófono/cámara activo por error puede exponer situaciones familiares íntimas.
- Fallo de los permisos: muchas aplicaciones solicitan acceso a la cámara al instalarse y, a veces, continúan activas en segundo plano por errores de programación o vulnerabilidades del sistema.
Cómo realizar correctamente este truco casero
Si bien cualquier cinta sirve, lo ideal es usar cinta de papel (masking tape) o protectores deslizantes plásticos diseñados para tal fin. Se desaconseja el uso de cintas con pegamentos fuertes que puedan dejar residuos en la cámara de la computadora.
Como puedes ver, el hecho de tapar la cámara es un paso fundamental para recuperar el control sobre quién puede, y quién no, asomarse a tu vida privada a través de la pantalla.