Ubicado en la ciudad costera de Shanghai, esta construcción innovadora no solo marca un hito en la infraestructura tecnológica del mundo, sino que también posiciona a China a la vanguardia de la sostenibilidad energética. Te contamos porque es una amenaza para Estados Unidos.

Centro de datos chino (3)

China supera a Estados Unidos con una construcción acuática única en el mundo alimentado por energía eólica

Según Wired con una inversión de 226 millones de dólares, esta construcción cuenta con una capacidad inicial de 24 megavatios, utilizando el océano como sistema natural de disipación térmica y el viento como fuente de energía renovable. Este enfoque no solo reduce la huella de carbono asociada al funcionamiento de los centros de datos tradicionales, sino que también aprovecha las condiciones marítimas para mejorar la eficiencia energética.