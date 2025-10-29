China ha dado un paso audaz hacia el futuro al completar la construcción del primer centro de datos submarino del mundo, alimentado por energía eólica marina. El proyecto ha sido desarrollado en colaboración con Shanghai Hailanyun Technology y otras empresas líderes en el sector.
China supera a Estados Unidos con una construcción acuática única en el mundo alimentado por energía eólica
Esta construcción única en el mundo promete ser una solución eficaz para reducir costos y reducir la contaminación del ambiente. Todos los detalles
Ubicado en la ciudad costera de Shanghai, esta construcción innovadora no solo marca un hito en la infraestructura tecnológica del mundo, sino que también posiciona a China a la vanguardia de la sostenibilidad energética. Te contamos porque es una amenaza para Estados Unidos.
Según Wired con una inversión de 226 millones de dólares, esta construcción cuenta con una capacidad inicial de 24 megavatios, utilizando el océano como sistema natural de disipación térmica y el viento como fuente de energía renovable. Este enfoque no solo reduce la huella de carbono asociada al funcionamiento de los centros de datos tradicionales, sino que también aprovecha las condiciones marítimas para mejorar la eficiencia energética.
Este avance coloca a China por delante de potencias como Estados Unidos y Rusia en la carrera por la innovación tecnológica sostenible. Mientras que otros países han mostrado interés en proyectos similares, China ha logrado llevar a cabo esta iniciativa de manera efectiva, estableciendo un nuevo estándar en la industria de los centros de datos.
¿Por qué China realiza esta construcción?
- Las corrientes oceánicas mantienen los servidores a baja temperatura, eliminando la necesidad de sistemas de refrigeración por aire o evaporación de agua que consumen enormes cantidades de electricidad. Es así que esta construcción puede ahorrar aproximadamente un 90% del consumo energético en refrigeración
- Además de su impacto ambiental positivo, esta construcción representa una inversión estratégica en la infraestructura digital del país. Con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos, proyectos como este son esenciales para satisfacer la demanda futura sin comprometer los compromisos climáticos.
- Los ingenieros de China incluyeron un revestimiento protector que contiene escamas de vidrio sobre la cápsula de acero que alberga los servidores. Para permitir el acceso de los equipos de mantenimiento, un ascensor conectará la estructura principal con un segmento que permanece sobre el agua