El país oriental acaba de redefinir su estrategia en el mercado global de minerales estratégicos. A través de la Anuncio No. 61 de 2025, el gobierno de China ha ampliado significativamente las restricciones a la exportación de tierras raras, incorporando cinco nuevos elementos a la lista: holmio, erbio, tulio, europio y iterbio.
Con esta medida, China controla ahora las exportaciones de 12 de los 17 elementos de tierras raras, esenciales para la fabricación de imanes permanentes y componentes electrónicos avanzados. Te contamos sobre la implicancia que tiene esto para el mercado de los minerales.
China redefine el mapa de los nuevos minerales estratégicos y apunta contra Estados Unidos
Estas restricciones se producen en un contexto de creciente tensión comercial con Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció recientemente la imposición de aranceles del 100% sobre todos los productos chinos a partir del 1 de noviembre de 2025, en respuesta a las restricciones impuestas por Beijing. China ha calificado estas medidas de "hipócritas" y ha defendido sus restricciones como legítimas, argumentando que son una respuesta a las políticas comerciales de Estados Unidos.
La industria de tierras raras es crucial para sectores como la tecnología de la información, la energía limpia y la defensa. China, que posee las mayores reservas y capacidad de producción mundial de estos minerales, ha utilizado históricamente su dominio en este sector como herramienta de presión geopolítica. Las nuevas restricciones refuerzan su posición estratégica, especialmente en un momento en que Estados Unidos busca reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas.
China cambia su postura respecto a las tierras raras y genera una inminente tensión
Esta situación ha generado preocupación en los mercados globales, ya que las restricciones de exportación de China han provocado una disminución significativa en las exportaciones de tierras raras, alcanzando su nivel más bajo desde febrero. La incertidumbre sobre el acceso a estos materiales esenciales podría afectar la producción de dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos y sistemas de defensa en todo el mundo.
China ha redibujado el mapa de los minerales estratégicos, utilizando las tierras raras como una herramienta de influencia económica y política en su relación con Estados Unidos. Esta estrategia subraya la importancia geopolítica de estos recursos en la era de la tecnología avanzada.