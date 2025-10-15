China redefine el mapa de los nuevos minerales estratégicos y apunta contra Estados Unidos

La industria de tierras raras es crucial para sectores como la tecnología de la información, la energía limpia y la defensa. China, que posee las mayores reservas y capacidad de producción mundial de estos minerales, ha utilizado históricamente su dominio en este sector como herramienta de presión geopolítica. Las nuevas restricciones refuerzan su posición estratégica, especialmente en un momento en que Estados Unidos busca reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas.

Tierra raras china (1)

China cambia su postura respecto a las tierras raras y genera una inminente tensión

Esta situación ha generado preocupación en los mercados globales, ya que las restricciones de exportación de China han provocado una disminución significativa en las exportaciones de tierras raras, alcanzando su nivel más bajo desde febrero. La incertidumbre sobre el acceso a estos materiales esenciales podría afectar la producción de dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos y sistemas de defensa en todo el mundo.

China ha redibujado el mapa de los minerales estratégicos, utilizando las tierras raras como una herramienta de influencia económica y política en su relación con Estados Unidos. Esta estrategia subraya la importancia geopolítica de estos recursos en la era de la tecnología avanzada.