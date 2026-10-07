¿Se jubila el cigarrillo? Ante 200 personas de todo Latinoamérica, la principal tabacalera del país presentó este jueves en Buenos Aires 2 opciones sin humo: los calentadores de tabaco (IQO) "primos" de los vapeadores, y las bolsas de nicotina, que ya llegan al mercado mendocino.
Cambio de hábitos de consumo
Chau cigarrillo, hola pouch de nicotina: opciones sin humo que llegan a Argentina y se venden en Mendoza
Phillip Morris presentó dos alternativas para suplantar al cigarrillo y no inhalar el humo del tabaco. Ya representan el 42% de sus ventas a nivel mundial
Para Demian Santos, CEO de Phillip Morris Cono Sur, "invertimos 16.000 millones de dólares para llegar al 2030 con 60% de ventas libres de humo. Argentina marcó un hito al autorizarlos, lo que le da la libertad a los fumadores de elegir".
Calentar tabaco y nicotina oral, sucesores del cigarrillo
La "estrella" es el IQO, un dispositivo electrónico (desde U$S20), que evita quemar tabaco y el humo, y reduce así 85% el riesgo de cáncer según ensayos clínicos según la doctora Silvina Brienza. El pouch o "bolsita" de nicotina ($5.500), que la libera en boca con efecto similar, ya empezó a comercializarse en kioscos de Mendoza.
"Nuestro negocio no es que los fumadores consuman más, sino lograr cambios de hábitos. Más de 43 millones de personas en 100 países ya lo hicieron. Queremos que el cigarrillo vaya al museo", consignó al respecto el italiano Stefano Volpetti, jefe de Crecimiento Global, durante "Technovation", un foro internacional de innovación organizado por PMI.