Chau cigarrillo, hola pouch de nicotina: opciones sin humo que llegan a Argentina y se venden en Mendoza

Para Demian Santos, CEO de Phillip Morris Cono Sur, "invertimos 16.000 millones de dólares para llegar al 2030 con 60% de ventas libres de humo. Argentina marcó un hito al autorizarlos, lo que le da la libertad a los fumadores de elegir".

Las boslitas de nicotina se colocan sobre las encías y vienen en latas de 3 y 6 gramos. Foto: Miguel Ángel Flores/Diario UNO

Calentar tabaco y nicotina oral, sucesores del cigarrillo

La "estrella" es el IQO, un dispositivo electrónico (desde U$S20), que evita quemar tabaco y el humo, y reduce así 85% el riesgo de cáncer según ensayos clínicos según la doctora Silvina Brienza. El pouch o "bolsita" de nicotina ($5.500), que la libera en boca con efecto similar, ya empezó a comercializarse en kioscos de Mendoza.

"Primos" de los vapeadores, que tienen nicotina líquida, los calentadores de tabaco (IQO) liberan un aerosol en vez de humo Foto: Miguel Ángel Flores/Diario UNO

"Nuestro negocio no es que los fumadores consuman más, sino lograr cambios de hábitos. Más de 43 millones de personas en 100 países ya lo hicieron. Queremos que el cigarrillo vaya al museo", consignó al respecto el italiano Stefano Volpetti, jefe de Crecimiento Global, durante "Technovation", un foro internacional de innovación organizado por PMI.