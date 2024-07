Chau cédula azul: cómo autorizar a alguien a manejar un auto

El Gobierno nacional finalmente reglamentó la derogación de la cédula azul para la conducción de cualquier vehículo en la Argentina. Por lo tanto ahora será necesario únicamente presentar la cédula verde en su versión física o digital para poder circular. Este documento no tendrá vencimiento hasta tanto la titularidad del vehículo no se vea alterada. Para autorizar a alguien a manejar un auto del cual no es titular se debe hacer un trámite on line.