Los fiscales adjuntos de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona. En el marco de sus alegatos de clausura, también pidieron diez años de cárcel para Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de la empresas de medicina prepaga, por el mismo delito.
Caso Maradona: cómo sigue el juicio después de que pidieran 12 años de cárcel para Luque y 8 para Cosachov
En el juicio por la muerte de Diego Maradona, la Fiscalía solicitó penas de hasta 12 años de cárcel y la querella de Diego Junior reclamó condenas y detenciones inmediatas
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) expusieron sus conclusiones en el juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte del ídolo del fútbol argentino. Para la psiquiatra Agustina Cosachov requirieron ocho años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina, también por homicidio simple con dolo eventual.
En cuanto al psicólogo Carlos Díaz, la Fiscalía pidió cinco años de prisión por homicidio culposo, además del doble de inhabilitación. Para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador Mariano Perroni, en tanto, solicitó cuatro años de cárcel y el doble de inhabilitación.
La situación del médico clínico Pedro Di Spagna fue diferente: los fiscales no presentaron cargos en su contra.
Qué penas pidió la querella de Diego Maradona Junior para los acusados
Durante su alegato, Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior, reclamó penas más severas para algunos de los acusados y solicitó que se dispusieran detenciones inmediatas.
- Para Luque pidió 12 años de prisión y diez de inhabilitación por homicidio simple con dolo eventual.
- En el caso de Cosachov, requirió diez años de cárcel y otros diez de inhabilitación, además de su detención.
- Para Forlini también solicitó diez años de prisión y diez de inhabilitación, junto con la detención inmediata.
- Respecto de Perroni y Almirón, el letrado reclamó cuatro años de prisión e inhabilitación.
- A su vez, pidió la absolución de Di Spagna.
Según la información expuesta en el juicio, el médico clínico había recomendado que un nutricionista revisara la dieta de Maradona durante su atención en Tigre. Solo pudo visitarlo el 12 de noviembre de 2020, mientras que no logró verlo los días 18 y 19 de ese mes.
Cuándo continúan los alegatos en el juicio por la muerte de Maradona
El cronograma de exposiciones continuará la próxima semana con los representantes de otras partes querellantes.
El martes 13 será el turno de Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda, y de Félix Linfante, representante de Jana Maradona. En tanto, el miércoles 14 expondrán Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Diego, y Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Giannina Maradona.
Los pedidos de penas forman parte de los alegatos de las partes y no constituyen, por sí mismos, una condena. La resolución sobre la responsabilidad penal de los acusados quedará en manos del tribunal.
En pocas palabras
- Fiscalía pide penas: el Ministerio Público Fiscal solicitó hasta 12 años de prisión para los implicados en la muerte de Diego Maradona.
- Querella exige detenciones: Diego Maradona Junior pidió condenas y detenciones inmediatas para los acusados.
- Próximos alegatos: continuarán los alegatos de las partes querellantes la próxima semana, incluyendo a familiares directos.