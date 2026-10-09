Caso Maradona: cómo sigue el juicio después de que pidieran 12 años de cárcel para Luque y 8 para Cosachov

Chats entre la psiquiatra y el psicólogo de Maradona: "Todos saben que va a escabiar, Si tomó merca y escabió toda la vida, vos tranca"

La situación del médico clínico Pedro Di Spagna fue diferente: los fiscales no presentaron cargos en su contra.

Qué penas pidió la querella de Diego Maradona Junior para los acusados

Durante su alegato, Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior, reclamó penas más severas para algunos de los acusados y solicitó que se dispusieran detenciones inmediatas.

Para Luque pidió 12 años de prisión y diez de inhabilitación por homicidio simple con dolo eventual.

pidió 12 años de prisión y diez de inhabilitación por homicidio simple con dolo eventual. En el caso de Cosachov , requirió diez años de cárcel y otros diez de inhabilitación, además de su detención.

, requirió diez años de cárcel y otros diez de inhabilitación, además de su detención. Para Forlini también solicitó diez años de prisión y diez de inhabilitación, junto con la detención inmediata.

también solicitó diez años de prisión y diez de inhabilitación, junto con la detención inmediata. Respecto de Perroni y Almirón , el letrado reclamó cuatro años de prisión e inhabilitación.

y , el letrado reclamó cuatro años de prisión e inhabilitación. A su vez, pidió la absolución de Di Spagna.

Eran otros tiempos. Maradona y Luque durante una de las tantas intervenciones médicas del 10. Foto: archivo.

Según la información expuesta en el juicio, el médico clínico había recomendado que un nutricionista revisara la dieta de Maradona durante su atención en Tigre. Solo pudo visitarlo el 12 de noviembre de 2020, mientras que no logró verlo los días 18 y 19 de ese mes.

Cuándo continúan los alegatos en el juicio por la muerte de Maradona

El cronograma de exposiciones continuará la próxima semana con los representantes de otras partes querellantes.

El martes 13 será el turno de Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda, y de Félix Linfante, representante de Jana Maradona. En tanto, el miércoles 14 expondrán Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Diego, y Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Giannina Maradona.

Los pedidos de penas forman parte de los alegatos de las partes y no constituyen, por sí mismos, una condena. La resolución sobre la responsabilidad penal de los acusados quedará en manos del tribunal.