Casi nadie sabe cómo se llama el árbol de membrillo: cuál es su nombre real

Árbol de membrillo: pocos saben cómo se llama

El membrillo es el fruto del membrillero. Su nombre científico es Cydonia oblonga. Se trata de un árbol que pertenece a la familia de las rosáceas, la misma de manzanas y peras, y es originario de Asia occidental.

Además, el nombre castellano “membrillo” proviene del diminutivo de mimbre “mimbrillo”.

El “mimbrillo” es una forma antigua y poco usada del castellano que proviene del diminutivo de “mimbre”. Antiguamente, se utilizaba para referirse al membrillero o a sus ramas jóvenes, que eran flexibles y se usaban como si fueran mimbre. Con el tiempo, el término evolucionó y dio origen al nombre “membrillo”, que es como hoy se conoce al fruto.

El cuidado de este árbol es más sencillo de lo que parece. Se adapta bien a los ambientes de climas templados y es resistente al frío moderado.

Por lo general, esta fruta madura en otoño, en esta época el fruto se torna de color amarillo dorado y lista para ser utilizada en dulces, jaleas y otras preparaciones.

¿Cómo es árbol de membrillo?

Para conocer más sobre esta maravillosa fruta, hay que saber que el membrillero es un árbol que se caracteriza por ser de tamaño medio, pero que puede llegar a alcanzar una altura de 6 metros.

Su tronco es muy tortuoso, de color verde con tonos rojizos y su corteza es lisa, grisácea y se escama con el paso del tiempo. Con cuidados adecuados, este árbol puede vivir una media de 50 años.

