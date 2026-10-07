Cambio de tiempo en Mendoza: a qué hora llega la lluvia y cuánto bajará la temperatura

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipan una jornada nublada e inestable que marcará el ritmo durante los próximos días. Además, en la zona de Alta Montaña se mantendrán las lluvias y nevadas, por lo que se recomienda precaución a quienes tengan que circular por la franja cordillerana.

Lluvias y día fresco: el detalle para este miércoles y jueves

Las condiciones de inestabilidad irán en aumento con el paso de las horas, concentrando las lluvias principales hacia el final del día: