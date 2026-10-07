Cambio de tiempo en Mendoza: a qué hora llega la lluvia y cuánto bajará la temperatura
El ingreso de aire frío desde el sur provocará una marcada baja de la temperatura en la provincia. Todos los detalles del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y de Contingencias Climáticas
Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipan una jornada nublada e inestable que marcará el ritmo durante los próximos días. Además, en la zona de Alta Montaña se mantendrán las lluvias y nevadas, por lo que se recomienda precaución a quienes tengan que circular por la franja cordillerana.
Lluvias y día fresco: el detalle para este miércoles y jueves
Las condiciones de inestabilidad irán en aumento con el paso de las horas, concentrando las lluvias principales hacia el final del día:
- Miércoles 7 de octubre: El día estará mayormente nublado y se sentirá un claro descenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 22 °C (18 °C según la red urbana del SMN) y la mínima será de 11 °C (14 °C en el Gran Mendoza). Hacia la tarde y la noche aumenta la probabilidad de lluvias (entre un 40% y 70%), acompañadas por nevadas en la cordillera.
- Jueves 8 de octubre: Seguirá el ambiente fresco e inestable con vientos del sudeste. Las temperaturas irán de los 7 °C a 12 °C de mínima hasta alcanzar una máxima de 15 °C a 16 °C. Se prevén precipitaciones aisladas en el llano y el sudoeste provincial, y continuarán las nevadas en Alta Montaña.
Pronóstico para el fin de semana y el inicio de la semana que viene
Para el cierre de la semana laboral y los días siguientes, el aire frío en Mendoza se instalará en los valles, manteniendo mañanas frescas:
- Viernes 9 de octubre: Estará de mayormente a parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. La máxima rondará entre 15 °C y 17 °C y la mínima será de 8 °C a 9 °C. Hay baja probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana (10-40%) y el tiempo comenzará a mejorar en la cordillera.
- Sábado 10 y domingo 11 de octubre: Se afianza el tiempo estable en los valles con cielo algo o parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones (0-10%). Las mañanas serán frías con mínimas de 8 °C y máximas que oscilarán entre 17 °C y 18 °C.
- Lunes 12 y martes 13 de octubre: La semana comenzará con un paulatino ascenso térmico, registrando máximas de 18 °C a 20 °C y mínimas de 12 °C a 13 °C. Para la jornada del lunes se destacan vientos con ráfagas de 42 a 50 km/h.