Buscan 2 pastores para trabajar en el desierto y no paran de recibir solicitudes por las buenas condiciones

Para quienes están acostumbrados a trabajar en oficinas o fábricas, la posibilidad de vivir en medio de las praderas, lejos del ruido de las grandes ciudades, podía parecer una alternativa atractiva. Sin embargo, el empleo también implicaba condiciones exigentes, aislamiento y jornadas de trabajo vinculadas a las necesidades de los animales.

¿Por qué un puesto de trabajo tan exigente despertó semejante interés?

El clima en el desierto es uno de los principales obstáculos de este trabajo. Durante el invierno, las temperaturas de la región pueden descender por debajo de los 30 grados bajo cero. La distancia también pesa. La explotación se encuentra a cientos de kilómetros de los principales centros urbanos de la zona.

La respuesta está relacionada con las dificultades que atraviesan algunos sectores del mercado laboral de China. Para parte de los postulantes, el problema no era únicamente encontrar empleo, sino soportar las largas jornadas, la presión profesional, los salarios poco satisfactorios y la incertidumbre sobre su futuro.

En China existe una cultura laboral conocida como 996, una expresión que describe jornadas de nueve de la mañana a nueve de la noche durante seis días a la semana. Aunque no representa las condiciones de todos los trabajadores ni de todas las empresas, el término se ha convertido en un símbolo del debate sobre el exceso de trabajo y el equilibrio entre la vida personal y profesional. Algunos candidatos señalaron que buscaban escapar de ese ritmo y encontrar una forma de vida diferente.

La respuesta al anuncio sorprendió incluso al propietario. Según los reportes publicados en mayo de 2026, Zuo Xiaoyong no esperaba que una búsqueda de personal para una explotación ganadera remota generara tanta repercusión. La publicación para cuidar a estos animales no solo atrajo solicitudes, sino que abrió una conversación en las redes sociales sobre las condiciones laborales.