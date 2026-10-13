Buscan 2 pastores para trabajar en el desierto y no paran de recibir solicitudes por las buenas condiciones

Una oferta de trabajo para cuidar ovejas en una región remota del desierto terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. El anuncio, publicado por un ganadero que buscaba dos pastores, recibió más de 800 solicitudes y acumuló alrededor de 59 millones de visualizaciones en Weibo, una de las principales redes sociales de China.
Entre los interesados para cuidar estos animales había trabajadores de fábricas, empleados de oficina de grandes ciudades y jóvenes recién graduados de la universidad. El responsable de la convocatoria es Zuo Xiaoyong, propietario de una explotación ganadera situada en las praderas al sur de Mongolia Interior, cerca de la frontera con Mongolia.
China busca dos pastores para cuidar 3.000 ovejas y cientos quieren dejar las ciudades
El trabajo consiste en atender un rebaño de aproximadamente 3.000 ovejas en un terreno de unas 2.000 hectáreas, una extensión equivalente a cerca de 2.800 campos de fútbol de tamaño estándar. La propuesta ofrecía un salario mensual de 8.000 yuanes, unos 1.100 dólares estadounidenses al cambio aproximado de la época, además de alojamiento y alimentos.
Para quienes están acostumbrados a trabajar en oficinas o fábricas, la posibilidad de vivir en medio de las praderas, lejos del ruido de las grandes ciudades, podía parecer una alternativa atractiva. Sin embargo, el empleo también implicaba condiciones exigentes, aislamiento y jornadas de trabajo vinculadas a las necesidades de los animales.
¿Por qué un puesto de trabajo tan exigente despertó semejante interés?
El clima en el desierto es uno de los principales obstáculos de este trabajo. Durante el invierno, las temperaturas de la región pueden descender por debajo de los 30 grados bajo cero. La distancia también pesa. La explotación se encuentra a cientos de kilómetros de los principales centros urbanos de la zona.
La respuesta está relacionada con las dificultades que atraviesan algunos sectores del mercado laboral de China. Para parte de los postulantes, el problema no era únicamente encontrar empleo, sino soportar las largas jornadas, la presión profesional, los salarios poco satisfactorios y la incertidumbre sobre su futuro.
En China existe una cultura laboral conocida como 996, una expresión que describe jornadas de nueve de la mañana a nueve de la noche durante seis días a la semana. Aunque no representa las condiciones de todos los trabajadores ni de todas las empresas, el término se ha convertido en un símbolo del debate sobre el exceso de trabajo y el equilibrio entre la vida personal y profesional. Algunos candidatos señalaron que buscaban escapar de ese ritmo y encontrar una forma de vida diferente.
La respuesta al anuncio sorprendió incluso al propietario. Según los reportes publicados en mayo de 2026, Zuo Xiaoyong no esperaba que una búsqueda de personal para una explotación ganadera remota generara tanta repercusión. La publicación para cuidar a estos animales no solo atrajo solicitudes, sino que abrió una conversación en las redes sociales sobre las condiciones laborales.
En pocas palabras
- Oferta laboral viral: Un ganadero chino buscaba dos pastores para cuidar 3.000 ovejas en el desierto, recibiendo más de 800 solicitudes y millones de visualizaciones.
- Contexto social: El puesto, con buen sueldo y alojamiento, atrajo a profesionales urbanos y recién graduados buscando escapar de la exigente cultura laboral china (996).
- Condiciones y desafío: El trabajo en una zona remota implica bajas temperaturas extremas y aislamiento, pero ofrece una alternativa a la presión urbana.