Brinco: los números ganadores del sorteo 1313 del domingo 3 de agosto de 2025

¡Se realizó este domingo un nuevo sorteo del Brinco, el juego de azar que no para de crecer! Por eso buscá tu cartón y revisa los resultados para saber si sos el nuevo millonario

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
Resultados del sorteo del Brinco del domingo 10 de agosto.

El Brinco y el sorteo 1314 de este domingo 10 de agosto de 2025 mantiene expectantes a millones de argentinos que van en búsqueda de un sueño. Por eso, a continuación te contamos los resultados del sorteo de este entretenido juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Con el el Brinco también podés conocer los pozos millonarios, los números ganadores del sorteo de cada domingo y mucho más.

Brinco: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto de 2025

EXTRACCIONES

Esperando resultados

1° Premio Esperando resultados

2° Premio Esperando resultados

3° Premio Esperando resultados

4° Premio Esperando resultados

Estímulo Esperando resultados

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE

Esperando resultados

1° Premio 5 ACIERTOS Esperando resultados

Estímulo Esperando resultados

Embed - Transmisión en vivo Lotería de Santa Fe

¿Qué es el Brinco?

  • El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc
  • El apostador del Brinco elige al azar 6 (seis) números sobre un universo de 40 (cuarenta) que van desde el '00' al '39'. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador. El valor de la apuesta es de $200
  • El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21
  • En el Brinco existen 4 (cuatro) categorías de premios sujetas a la concordancia de las 6 extracciones del sorteo. Es decir que obtendrán premios aquellos cupones que hayan acertado 6, 5, 4, y 3 aciertos, los premios no son acumulativos entre sí. En caso de no registrarse ganadores con 6 (seis) y 5 (cinco) aciertos, el pozo pasa a integrar el próximo 1º (primer) premio
  • El Brinco Junior es un sorteo adicional con un único premio de $10.000.000 (10 millones) que sólo se obtendría con seis (6) aciertos, no acumulable en caso de no haber ganadores. No tiene costo para el apostador.

