Becas Progresar: ANSES y Milei sorprendieron al anunciar quienes dejan de cobrar en diciembre

Las fechas que compondrán el calendario de pago de las Becas Progresar en diciembre son las siguientes:

Documentos terminados en 0 y 1: 11 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: 12 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: 16 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: 17 de diciembre.

Los titulares de las Becas Progresar ya tienen en claro a su vez los montos que van a cobrar a lo largo del mes de diciembre, con la importante novedad de que una vez más sus mensualidades no recibirán ningún tipo de aumento. El gobierno de Javier Milei no emitiría la aprobación de ningún tipo de incremento hasta un nuevo aviso, algo que en el corto plazo no parece posible.

becas progresar.jpg

Tras el último aumento efectuado en el mes de septiembre, y el cual para el debieron esperar literalmente, la mensualidad de las Becas Progresar ascendió a 35 mil pesos, pero hay que tener en cuenta que lo que se acredita es mucho menos. Esto se debe a que ANSES retiene un 20% mensual y que luego es entregado en formato de bono para quienes cumplen con determinadas condiciones.

Es por eso que en el mes de diciembre los beneficiarios de las Becas Progresar recibirán una mensualidad de 28 mil pesos.

ANSES y Milei definieron quienes dejan de cobrar las Becas Progresar desde diciembre

De acuerdo a lo detallado por ANSES y el Ministerio de Capital Humano de Javier Milei definieron que aquellos beneficiarios de las Becas Progresar que pueden dejar de cobrar la mensualidad desde diciembre son aquellos que se presenten en las siguientes condiciones:

Becas-Progresar-1.jpg